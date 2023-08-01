«Вы думаете, «Торпедо» будет играть, как «Реал»?» Невероятный «Акрон», первая победа Бердыева и другие события тура ФНЛ

Яркие события 3-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Торпедо» не обыгрывает «Черноморец». Удаление Зырянова, шедевр Рейны

Накануне матча с «Черноморцем» «Торпедо» пополнилось двумя статусными для ФНЛ нападающими — экс-игроком сборной России и «Ростова» Полозом, а также Гонгадзе, который в прошлом сезоне выступал за «Факел», забив 9 голов в РПЛ. Оба новичка остались в запасе.

В первом тайме автозаводцы почти ничего не соорудили впереди — ни одного удара в створ! «Черноморец», как и в первых двух турах, предстал организованной, цепкой командой.

Довольно спокойное течение игры было прервано решением арбитра, который показал красную карточку главному тренеру гостей Константину Зырянову. Похоже, за то, что экс-полузащитник «Торпедо» не согласился с определением аута и придержал мяч.

«Черноморец» очень правильно отреагировал на потерю своего рулевого. Забитым голом. Южане провели молниеносную атаку, Бабурин справился с ударом Делькина с двух метров после прострела с левого фланга. Мяч заметался, в итоге отскочил к линии штрафной, откуда Саадуев, который понравился своей неординарной техникой в матче прошлого тура с «Родиной», с левой ноги пальнул в левую от себя «девятку»!

«Может, и не нужен «Черноморцу» Зырянов на скамейке?» — пошутил комментатор встречи.

У гостей очень хорошо держался мяч, они довольно быстро доводили его до чужой штрафной и в целом смотрелись содержательнее. Однако могли пропустить гол в раздевалку. Самсонов, в очередной раз совершивший рейд по своему левому флангу, прострелил в центр штрафной. Мяч, срикошетив от ноги защитника «Черноморца», полетел к дальней штанге, где Лебеденко не подстроился и не попал в пустой угол.

В начале второго тайма Клотет бросил в бой Полоза. Он расположился на левом фланге полузащиты, Самсонов опустился ниже.

На Полоза запишут голевую передачу, однако все в том эпизоде сделал Рейна. Получив мяч на входе в штрафную, перуанец остановился и без особого замаха, с места пальнул в дальний верхний угол — 1:1. Неописуемый восторг на трибунах! Мастерюга! Сам же Полоз на 65-й минуте бил через себя, но акробатический прием не получился.

«Черноморец» не стал прижиматься к воротам и играть на удержание ничьей. Так, Саадуев ушел от опеки Самсонова и Москвичева и с линии штрафной не выцелил дальний угол. Резкий, нестандартный хавбек.

«Торпедо» могло вырвать победу в концовке, едва не отличился еще один новичок — Гонгадзе. После подачи неутомимого Рейны он пробивал в падении головой — Фролкин хорошо выбрал позицию и выручил гостей.

В целом, ничья — закономерный итог по такой игре. «Торпедо» впервые теряет очки, у «Черноморца» три ничьи в трех турах.

На пресс-конференции Жозепу Клотету задали довольно неудобный вопрос.

— Соперник — выходец из второй лиги, и с ним вы берете всего одно очко дома... Болельщики ждут атакующей игры, с прессингом и хорошим движением. Сегодня мы этого не увидели. Что будет дальше?

— Свои требования я пишу на доске в раздевалке, не выношу в прессу. С командой мы потихоньку двигаемся от менталитета проигравших к менталитету победителей. После неудачного прошлого сезона все ожидают, что мы будем играть как сборная Бразилии или мадридский «Реал», доминировать. Игроки сегодня бились друг за друга, молодые — развиваются. Постепенно мы будем играть лучше и лучше. Если бы мы в прошлом сезоне были лучше всех, я бы понял ваш вопрос. Мы сильно начали сезон, набираем очки, постепенно развиваемся. Мы доминировали во втором тайме и показали всё то, о чем вы говорите. Мы создали множество моментов, смогли сравнять счет. Процесс сыгранности команды продолжается. Мы вместе всего четыре недели.

Щербаченко: — Порадовало, что на матч в «Лужники» пришло около 5 тысяч болельщиков. «Черноморец» приехало поддержать 800 человек. С учетом сложной логистики — это маленький подвиг!

Теперь об игре. «Черноморец» начал этот матч совсем даже не робко. Бросилось в глаза, что «Торпедо» с первых минут стало подстраиваться под соперника, выдвинуло вперед только одного Рейну. У автозаводцев были неплохие подходы, но новороссийцы все же выглядели структурнее.

А дальше произошло удаление Зырянова, которое я вообще не понял. Считаю, судейская бригада абсолютно неправильно себя повела. Арбитры же тоже должны готовиться к матчу, изучать команды, быть в курсе новостей. Да, где-то Зырянов, наверное, не сдержался, когда был не согласен с аутом. Но нужно же и понимать состояние Константина, который совсем недавно потерял маму... Тем более все в футбольном мире знают этого специалиста как предельно корректного. Ну да, откинул мяч, может быть, что-то грубое сказал (доказательств ни у кого нет). Бывает... Но зачем же сразу удалять-то?! Помощник арбитра пожаловался главному судье, а Андрей Фисенко проявил недальновидность. Подошел бы к Зырянову — спокойно бы все ему разъяснил, попросил бы успокоиться. Ну в крайнем случае показал бы желтую карточку. Не более.

Если арбитраж был на стороне «Торпедо», то «Черноморец» сразу же наказал судей (смеется). В прошлом обзоре мы уже отмечали Саадуева. В этой встрече он вновь себя здорово проявил, поразив «девятку». Я бы также отметил в составе гостей Адаева, который действовал на левом фланге. К слову, ранее он защищал цвета автозаводцев. Адаев очень сильно напрягал Юзепчука, но ему немного не хватало конкретики в завершающей стадии — последнего паса. То есть выходил на ближнюю штангу, но не находил адресата.

Ждал, что после перерыва «Торпедо» резко прибавит, но по большому счету ситуация кардинальным образом не изменилоаь. Правда, москвичи все же сравняли счет. Но тут надо говорить о великолепном исполнительском мастерстве Рейны. Шикарный гол, попал в мертвую зону. Этот мяч не надломил вратаря «Черноморца» Фролкина. В дальнейшем он сыграл надежно. Во втором тайме автозаводцы все чаще стали подключать к атакам фланговых защитников — Юзепчука и Самсонова. Последний был даже чуть активнее, создавал напряжение, но оборона и вратарь новороссийцев справились. В целом «Черноморец» не играл на удержание ничьей, не сел в глухую оборону. Продолжал осуществлять свои вылазки. Результат закономерен. Статусным новичкам «Торпедо» — Полозу и Гонгадзе — еще нужно время, чтобы освоиться в новой команде.

«Акрон» громит Тулу

«Акрон» Евгения Калешина на старте сезона обозначил свои притязания на высокие места. 9 очков в трех турах, 11 забитых мячей! Единоличное лидерство.

Очередной жертвой тольяттинцев стал «Арсенал» Александра Сторожука. Накануне игры туляки сумели заявить партию новичков и в итоге сделали ставку в атаке на Момо Туре, который в прошлом сезоне выступал за ульяновскую «Волгу». Калешин ожидаемо выпустил на острие нападения Эдьдарушева, который оформил дубль в поединке «Волгарем», а не Понсе. Впрочем, легионер напомнил о себе в конце встречи.

Начало разгрому было положено на 20-й минуте. Последовала подача с углового, Эльдарушев выиграл воздух у защитника, пробил головой. Левашов среагировал, перевел мяч в перекладину. Первым на добивании оказался Чудин, но Большаков помешал ему отличиться, высоко подняв ногу. Арбитр посчитал, что защитник гостей сыграл в тело сопернику и расценил это как фол. Пенальти. Савичев переиграл Левашова — 1:0.

Через 10 минут «Акрон» создал себе уже серьезный задел. Галкин, получив пас в штрафной, переложил мяч с правой ноги на левую и послал его по обводящей траектории под дальнюю штангу. Блестящее исполнение 21-летнего хавбека, права на которого принадлежат московскому «Динамо». Это уже третье результативное действие молодого игрока в этом сезоне. В матче с КАМАЗом он отдал две голевые передачи.

«Акрон» не остановился и забил гол в раздевалку. Куликов посчитал, что на Эльдарушеве сфолили в штрафной «Арсенала» и вновь указал на «точку». Сам пострадавший привел приговор в исполнение — 3:0.

В начале второго тайма команда Сторожука постаралась вернуться в игру, забив довольно курьезный гол. Однако большего «Акрон» им не позволил. Более того в концовке встречи хозяева еще дважды огорчили Левашова. Очень красивым получился гол Понсе. Венесуэлец, заметив, что голкипер немного вышел из ворот, решился на выстрел с левой ноги со средней дистанции и поразил дальнюю «девятку»!

На пресс-конференции Cторожук отдал должное сопернику, но в то же время выразил недоумение по поводу первого пенальти:

— Комментировать такие матчи сложно. «Акрон» победил заслуженно. Соперник во всех аспектах выглядел сильнее, организованнее нас. Но тут все понятно. В «Акроне» все строится последовательно. Рад за своего друга — Евгения Игоревича Калешина. Желаю ему удачи. Видны и рисунок, и почерк, и характер команды. Что касается нашей игры... Первый гол? Все видели, что никакого пенальти там не было. Но это уже избитая тема. Эти люди что хотят, то и творят. Безнаказанно... Тем более в лиге, где нет ВАР. При этом, как я уже заметил, результат закономерен. Нам нужно время.

Щербаченко: — У этого матча была хорошая, добрая подоплека. «Акрон» и «Арсенал» возглавляют тренеры с краснодарскими корнями — Калешин и Сторожук, причем эти специалисты одного поколения. До середины первого тайма шла довольно равная игра. Но на 19-й минуте арбитр посчитал, что Большаков сфолил на Чудине, и назначил пенальти. Не знаю... Неочевидное решение арбитра. Возможно, это была просто опасная игра, так как никаких последствий для Чудина не было. Никто не объяснил, за какое нарушение Куликов указал на «точку».

После пропущенного гола Тула начала проседать в организации игры. Бросилось в глаза, что хозяева довольно легко стали уходить от защитников. При этом не могу сказать, что «Акрон» регулярно создавал моменты.

Второй гол — блестящее исполнение Галкина. Вместе с тем считаю, что Левашов немного недоработал ногами. До мяча он дотянулся, но не спас. Третий гол — опять пенальти. Я уже как-то говорил, что хотелось бы смотреть спорные эпизоды с разных ракурсов. По тому видеоповтору, который нам показали, для меня это не пенальти!

Второй тайм начался с курьезного гола гостей. Мелькнула мысль, что интрига возродилась. Однако время показало, что «Арсенал» еще сыроват, не сыгран. «Акрон» действовал четко, дисциплинированно, в концовке забил еще дважды. Отличный результат. 9 очков, 11 голов. Команда не пострадала от летней ротации, а продолжает играть в организованный, симпатичный футбол. Однако о реальной силе подопечных Калешина можно будем судить в 4-м туре, когда они встретятся с «Аланией».

«Арсеналу» пока не стоит посыпать голову пеплом. Туляки, пожалуй, не заслужили такого крупного поражения. Два неочевидных пенальти, один гол хозяев при помощи рикошета... Где-то гостям просто-напросто не повезло. При этом команде Сторожука нужно становится более сбалансированной.

***

«СКА-Хабаровск» не смог догнать «Акрон». В Саратове команда Романа Шаронова не добилась даже ничьей. «Сокол» Дениса Бояринцева, который многие начали списывать со счетов после крупного поражения от «Родины» в первом туре, сейчас вовсе не выглядит сладкой булочкой. Саратовцы сначала взяли верх над «Шинником», а теперь сотворили сенсацию, одолев Хабаровск — 1:0. Гол на счету Бабаева.

Новиков назвал действия судьи в матче с «Химками» позорными

Матч в Нижнекамске между «Нефтехимиком» и «Химками» был прерван на 27-й минуте из-за сильнейшего ливня. До того как стихия вмешалась в игру, подопечные Андрея Талалаева были поближе к голу. Уже на 1-й минуте Руденко ворвался в штрафную, убрал на замахе защитника и с левой ноги послал мяч в штангу.

А вот после возобновления игры инициативой завладели подопечные Кирилла Новикова. Перед самым перерывом Галиуллин не выцелил дальний угол из очень выгодной позиции.

Тренерский штаб «Химок» на этот матч сделал ставку в воротах не на Митрюшкина, а на Обухова. В итоге Игорь, который еще в прошлом сезоне выступал за Нижнекамск, стал героем встречи.

Так, на 56-й минуте он сначала справился неприятным выстрелом Базелюка со средней дистанции и тут же не позволил отличиться Грузнову в ближнем бою, успев «отстегнуть» ногу. Через 10 минут Обухов вновь выиграл дуэль у Грузнова, который бил с лета с левой ноги метров с пяти.

Развязка наступила на 87-й минуте. После розыгрыша гостями углового Кулишев рухнул на газон в борьбе с Денисовым, и арбитр Иван Абросимов указал на «точку». Хосонов был точен — 0:1. Первая победа «Химок» в этом сезоне.

После матча рулевой хозяев Кирилл Новиков подверг критике работу арбитра встречи и отдал должное экс-голкиперу нижнекамцев Обухову.

— Второй тайм мы провели с глобальным доминированием, с огромным количеством моментов, — подчеркнул Новиков. — Только фантастическая игра Обухова и позорные действия арбитра привели к тому, что мы сегодня не победили. Не хочется подробно говорить о судействе. Нам самим нужно использовать свои шансы в игре. Реализуй мы хотя бы половину моментов, выиграли бы крупно.

— Мы забили абсолютно заслуженный гол с пенальти, — в свою очередь заметил наставник гостей Андрей Талалаев. — Там ни у кого сомнений нет — поддернули нашего игрока. А после этого имели еще два момента, когда должны были забивать. Игра, наверное, была ближе к ничейной. Нам нужно пять-шесть туров, чтобы понять возможности каждого футболиста.

Почему играл Обухов, а не Митрюшкин? Мы знали, что при дальних ударах и на выходах он хорош. А это два компонента, которые характеризуют игру «Нефтехимика». Митрюшкин нас выручил в паре моментов в матче с «Торпедо». Но, учитывая те вещи, о которых сказал выше, и психологический фактор (Обухов ранее выступал за Нижнекамск), сделали выбор в пользу Игоря. В итоге два дальних удара он достал.

Щербаченко: — Руденко мог отличиться в самом дебюте встречи. Вообще «Химки» играли в первые минуты с большим преимуществом, «Нефтехимик» никак не мог отодвинуть игру от своих ворот. Затем матч был прерван из-за града на 10 минут. Перерыв пошел на пользу хозяевам, которые выровняли игру, а затем перехватили инициативу. Во втором тайме подопечные Новикова создали три хороших момент. Но выше всяких похвал сыграл Обухов, который совершил сложные спасения. Думаю, «Химки» были бы рады и ничьей, но тут в ситуацию вмешался арбитр, который назначил очень неочевидный пенальти, зафиксировав фол Денисова на Кулишева. На мой взгляд, нарушение правил со стороны игрока хозяев не выглядело железобетонным.

В итоге «Химки» одержали первую победу. Однако пока команда Талалаева не соответствует статусу записного фаворита. «Акрон» смотрится гораздо мощнее.

Бердыев побеждает Григоряна

Против «Кубани» махачкалинское «Динамо» в родных стенах сыграло в стиле всех команд Курбана Бердыева. Надежно в обороне и очень эффективно впереди. Хозяева реализовали два момента из трех. Отличились Магомедов, который из не самой очевидной позиции сумел поразить дальний верхний угол, и Глушков, забивший после отличной передачи Касинтуры.

В активе Махачкалы теперь четыре очка. «Кубань» Александра Григоряна пока не набрала ни одного балла и находится на дне таблицы вместе с «Волгарем».

Щербаченко: — Было понятно, что «Кубани» предстоит очень тяжелый матч в Махачкале. Лазарет краснодарцев, увы, сейчас переполнен. Например, Абдокова даже не оказалось в заявке. Александр Григорян, как говорится, слепил команду на эту игру из того, что было. Махачкала начала матч с небольшим преимуществом, но играла довольно аккуратно. У «Кубани» даже было несколько подходов. Игра проходила в спокойном темпе до первого гола, когда в концовке тайма Магомедов получил пас на углу штрафной, продвинулся вперед и здорово пробил в дальний угол. Здесь сложно винить Нестеренко.

После перерыва «Динамо» четко играло по лекалам Курбана Бекиевича — организованно в обороне. При этом хозяева не забывали и о контрвыпадах, один из которых привел ко второму голу. Мне показалось, что «Кубань» не сильно рассчитывала на результат в этом матче, держа в голове две домашние встречи. Желаю Александру Витальевичу (Григоряну. — Прим. «СЭ») с честью выйти из этой ситуации. Дай бог, чтобы лазарет опустел.

Махачкала одержала первую победу в сезоне. Но заметно, что команда еще не до конца сыгранна и сейчас выглядит не так сильно, как в прошлом первенстве ФНЛ.

«Алания» берет верх над КАМАЗом

«Алания» в Грозном взяла верх над КАМАЗом. Уже в первом тайме подопечные Олега Василенко создали себе приличный задел, забив два безответных гола. В эпизоде с первым мячом «барсам» повезло. Цараев решился на выстрел с 20 метров, мяч после двух (!) рикошетов залетел в сетку. А в концовке тайма очень неосторожно сыграл в своей штрафной Аюкин, и Машуков реализовал пенальти.

Нужно отдать должное челнинцам — они не бросили весла. После перерыва Гаглоев и компания создали три отличных момента, правда, «Алания», в составе которой выделялся Гурциев, была все же чуть острее. Обе команды подвела реализация, счет остался прежним.

Щербаченко: — КАМАЗ очень хорошо начал матч. Как всегда, выделялся Гаглоев, который терзал левый фланг владикавказцев, отдавал острые передачи. Полтайма он точно был лучшим на поле. Затем случился довольно нелепый гол хозяев. Два рикошета — бывает же такое! Какая-то неимоверная траектория полета мяча, к Анисимову вопросов нет. После этого КАМАЗ немного сник до перерыва. А «Алания» прибавила. Второй гол забит с пенальти, который стал результатом неосторожной игры Аюкина.

«Алания» не могла рассчитывать в этом матче на дисквалифицированного Гиоргобиани. Вместо него вышел Царукян. В первом тайме он был незаметен, а после перерыва явно добавил в активности, агрессии. Вообще во второй половине встречи мы увидели яркую, обоюдоострую игру. Гаглоев обыграл двоих соперников, сам себе создал момент и попал в штангу. А так был бы гол-красавец. В то же время Анисимов потащил непростой мяч после удара Гурциева со штрафного.

Резюме такое. «Алания» играла по счету, особо не рвалась вперед. КАМАЗ можно похвалить за то, что до 90-й минуты команда продолжала искать счастья впереди. Забей гости один мяч, мы бы получили очень нервную концовку. В следующем туре нас ждет суперматч «Акрон» — «Алания».

У «Родины» две ничьи подряд

«Родина» потеряла очки во втором туре кряду. Команда Дмитрия Парфенова на выезде не смогла переиграть «Ленинградец» (1:1). Причем хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. Суханов великолепным пасом пяткой вывел Жиронкина на ударную позицию, и бывший нападающий молодежки ЦСКА послал мяч между ногами Городового — 1:0.

Гости восстановили статус-кво в середине тайма. Гордюшенко передачей с фланга нашел Калмыкова вблизи чужой штрафной. Форвард, стоя спиной к воротам, резко развернулся, сделал ложный замах, оставил не у дел опытного Беляева, а затем неотразимо пробил в левый от себя угол. Породистый гол.

После перерыва москвичи были ближе к победе, но удар Тимошенко принял на себя защитник, а Калмыков, продавив опекуна, головой послал мяч рядом со штангой.

Щербаченко: — Начало матча осталось за хозяевами. Жиронкин здорово разыграл комбинацию с Сухановым, открыв счет. «Родина» быстро вернулась в игру. Калмыков сравнял счет, а Тимошенко едва не вывел гостей вперед до перерыва. Вновь выделялся Гордюшенко, снабжавший партнеров классными передачами. «Ленинградец» выстоял в первом тайме, а перерыв пошел ему на пользу.

Хозяева играли на результат, сильно не рисковали, довольно надежно оборонялись. По большому счету у команды Дмитрия Парфенова был только один шанс во второй половине встречи. «Родина» вроде бы все делает правильно, давит, нагнетает. Но не хватает какого-то запала, изюминки. При таком подборе форвардов — Тимошенко, Калмыков — и таком креативном полузащитнике, как Гордюшенко, хочется видеть больше остроты в исполнении москвичей. Что-то не до конца клеится. А «Ленинградец» можно только похвалить. Пять очков в трех турах — отличный результат для выходца из второй лиги.