«Не собираюсь кому-то что-то доказывать». «Торпедо» портит дебют Бердыеву. Талалаев без состава. Пикантный стих от Григоряна

Яркие события первого тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Федором Щербаченко.

Бердыев: «Махачкала способна выйти в РПЛ»

«Торпедо» начало свой путь по возвращению в РПЛ с домашней победы над махачкалинским «Динамо», которое на прошлой неделе принял Курбан Бердыев. Автозаводцы создали себе серьезный задел до перерыва, забив два мяча в течение двух минут! Впрочем, в обоих случаях не обошлось без доли везения.

На 32-й минуте Манелов обокрал соперника на подступах к чужой штрафной, прорвался вперед и выполнил навесную передачу во вратарскую. Алибеков, пытаясь прервать прострел, пробил головой в штангу собственных ворот, мяч отлетел в поле, попал в бедро набежавшему Юзепчуку и отскочил в сетку — 1:0.

И практически тут же Рейна разогнал атаку по центру, покатил налево. Мяч после серии рикошетов от ног защитников гостей отлетел в другую сторону. 40-летний Лебеденко (именно он вышел в старте в атаке, а не Стефанович или приобретенный у «Зенита» перспективный Шамкин) моментально разобрался в ситуации и подсек мяч мимо выскочившего на него голкипера — 2:0. Суперветеран все исполнил шикарно.

Двойной удар не отправил подопечных Бердыева в нокаут. До перерыва они создали три отличных момента, но реализация — ахиллесова пята махачкалинцев. Им пока явно не хватает забивного форварда. Острота, как правило, исходила от Касинтуры, который за счет дриблинга рвал и метал на своем фланге, но с последним действием и у легионера возникали проблемы.

Во втором тайме москвичи засушили игру, ничего не позволив создать южанам. В составе «Торпедо» подкупал своей активностью и заряженностью на борьбу экс-краснодарец Манелов. Дирижировал атаками перуанец Рейна. Очень четко сыграл на выходах Бабурин.

В следующем туре нас ждет битва «Химки» — «Торпедо».

Бердыев на пресс-конференции заметил, что в целом его устроила игра «Динамо», и обозначил задачу на сезон:

— В целом есть удовлетворение от игры, но не от результата. Слишком легко мы пропустили. Понятно, что потом уже «Торпедо» играло по счету. При этом мы сами должны были реализовывать свои моменты. В последней трети поля нужно играть более активно, больше давить.

— Многие команды сейчас начинают атаки за счет розыгрыша мяча через вратаря. Вы это тоже будете применять?

— А вы посчитайте, сколько атак после таких розыгрышей доходит до последней трети поля. Процент потерь мяча составляет около 70 процентов... Это касается даже Англии. Если у тебя есть соответствующие игроки, тогда я не против такого варианта.

— За какие места реально побороться с этой командой?

— Уверен, что с этой командой можно решить задачу выхода в РПЛ. У меня нет в этом сомнений.

— Вы понимаете, что поставили на карту свою репутацию? Вы же приняли команду буквально за неделю до старта, вы ее не комплектовали...

— Я абсолютно ничем не рискую. Кому-то что-то доказывать не собираюсь. Надо просто поднимать дагестанский футбол.

Щербаченко: — Обе команды приковывают к себе серьезное внимание специалистов и болельщиков. И в «Торпедо», и в «Динамо» в межсезонье произошли серьезные кадровые изменения. Если у автозаводцев значительно обновился состав, то у махачкалинцев сменился весь менеджмент, за исключением президента клуба, и тренерский штаб.

Об игре. В первом тайме обе команды играли агрессивно, в атаку. По организации игры мне Махачкала даже больше понравилась. Но автозаводцы оказались эффективнее. Хотя, конечно, в определенной степени москвичам повезло. Голы не особо вытекали из логики игры. Гости, в свою очередь, свои моменты не реализовали. После перерыва «Торпедо» уже играло по счету, четко действовало сзади, от обороны. Считаю, тут сказался приход в тренерский штаб Артема Горлова. На мой взгляд, здесь видна его рука. В итоге «Динамо» уже ничего не смогло создать у чужих ворот. «Торпедо» поступило правильно, пригласив Горлова. Этот ход себя уже оправдывает. Он хорошо знает специфику ФНЛ, особенности соперников, их сильные и слабые стороны.

Что показал этот матч? Лебеденко не стареет (смеется). С одной стороны, честь ему и хвала. Но с другой, получается, что 40-летний футболист выглядит на острие атаки предпочтительнее более молодых партнеров? Хотя, не исключаю, что в будущем Клотет будет выпускать с первых минут Стефановича или Шамкина. Не могу сказать, что эта встреча порадовала каким-то феерическим футболом. Тем не менее — счет на табло. «Торпедо» показало, что бюджеты играют не последнюю роль в футболе.

Что же касается Махачкалы, то пока еще виден стиль и почерк Гаджиева. Бердыев все-таки недавно принял команду и пока существенно ничего не поменял.

Экспериментальные «Химки»

Первая сенсация в сезоне прогремела в Тюмени, где команда Игоря Меньщикова переиграла «Химки» Андрея Талалаева (3:1). Справедливости ради стоит отметить, что гости выставили довольно экспериментальный состав. «Химки» были очень активны на трансферном рынке (последний новичок — опытнейший Панченко, настоящая звезда по меркам ФНЛ), но ФИФА наложила на клуб запрет на регистрацию новичков. Подробностей никто не сообщает...

Первая половина встречи — тайм имени атакующего полузащитника хозяев Порохова. На 12-й минуте тюменцы получили право на пенальти после фола Голубовича. Порохов не переиграл Митрюшкина, но арбитр посчитал, что голкипер химчан оторвал обе ноги от «ленточки» еще до удара. Со второй попытки хавбек был точен.

Вскоре он классным пасом пяткой бросил в прорыв по левому флангу Бема. Последовала передача в штрафную, где принадлежащий «Спартаку» Шитов пробил выше цели. Наконец, на 40-й минуте Порохов завалил в своей штрафной Руденко, и арбитр Кукуляк указал на «точку». Пострадавший привел приговор в исполнение — 1:1.

Начало второго тайма ознаменовалось красивым голом тюменцев. Все гениальное — просто. Бем ввел мяч из аута, вышедший на замену Татаринов отклеился от опекуна и почти от лицевой прострелил в штрафную на Коротаева, который с лета хлестко пробил в правый от себя угол — 2:1.

До конца матча подопечные Талалаева почти ничего не соорудили впереди. А вот очередная незамысловатая атака хозяев убила интригу в этом поединке. Очень активный Шитов выполнил подачу на ближнюю штангу с правого фланга. Татаринов дотянулся до мяча, но, похоже, все же не он стал автором гола. Мяч влетел в сетку от плеча бедолаги Голубовича. 3:1.

«Тюмень» произвела приятное впечатление. Посмотрим, как быстро химчане решат проблему с регистрацией новичков. Уже через неделю суперматч с «Торпедо».

— Пропустили три, забили один, — констатировал во флеш-интервью Талалаев. — Сегодня у нас был экспериментальный состав... Не всегда это работает. В первом тайме у нас были моменты, могли забить еще один гол. Матч показал, что нам не хватило организации игры. Все-таки месяц тренировался другой состав...

Поэзия Григоряна

Болельщики «Енисея» с тревогой ждали начало нового сезона. Некоторые специалисты предрекали красноярцам тяжелый старт. Гендиректор-тренер Алексей Ивахов ушел из клуба. «Енисей» довольно скромно выступил на трансферном рынке.

Однако матч в Краснодаре против «Кубани» Александра Григоряна показал, что с сыгранностью у «львов» по-прежнему все в порядке. Футбол красноярцев радует глаз. Комбинации, короткий и средний пас, игра в давление. «Енисей» остался верен своему стилю и закономерно победил — 2:1. Решающий гол на счету Стежко (здорово пробил затылком после подачи углового), который реабилитировался за свою ошибку в эпизоде с забитым мячом краснодарцев.

Многие ждали нового сезона ФНЛ, в том числе и из-за ярких пресс-конференций Григоряна. Рулевой «Кубани» подарил общественности очередной перл. На сей раз поэтический.

— Можно, конечно, сетовать на отсутствие Абдокова и на то, что Чуперка играл с травмой, — заметил Григорян. — Все это можно сейчас лепить... Но надо признать: первые 20 минут мы провалили. В наших действиях не было страсти и агрессии. Я как главный тренер обязан нести ответственность за это. Но я предложил разделить ее со мной лидерам команды. Мы играли очень медленно...

— Что вы сказали команде в перерыве?

— Заметил, что мы вышли на игру слишком спокойными. Когда работал в женской команде и видел, что футболистки выходили на поле спокойными, то я им читал одно четверостишие:

Ты, подружка дорогая,

Зря такая робкая.

Лично я хоть и худая,

Но ужасно ...

Дальше подставите сами. В рифму, — заключил Григорян.

Щербаченко: — Конечно, все специалисты и болельщики помнили матч в концовке прошлого сезона, когда «Енисей» победил в Краснодаре и попал в стыки. Так что подоплека у этой встречи была нешуточная! Интересная деталь. «Енисей» приехал в Краснодар заранее и утром тренировался на том же поле, на котором «Кубань» занималась вечером.

Игра получилась довольно качественной для первого матча в сезоне. Хватало брака, борьбы. Но тем не менее команды действовали весьма осмысленно. «Кубани» явно не хватало Абдокова и Щеткина. Это сказывалось на креативе. Правда, сразу после пропущенного гола краснодарцы могли отыграться, едва не реализовав свой стандарт. Но Ставер сыграл просто великолепно!

В перерыве Григорян нашел нужные слова, поднял мотивацию команды. «Кубань» забила гол из раздевалки. Отличился Левин, которого наряду с Абдоковым, наверное, можно назвать джокером краснодарцев. За этим 20-летним парнем надо обязательно наблюдать. Не исключаю, что растет новая звезда.

«Енисей» явно прибавил впереди после выхода на замену Глушкова. А сейчас еще, похоже, и Окладников добавится, который не перешел в «Пари НН».

Алексей Ивахов недавно покинул клуб, но его работа на посту гендира и тренера создала красноярцам приличный запас прочности. Сегодня «Енисей» обладает качественным составом, стабильным, пусть и невеликим, бюджетом. Созданы все условия для решения определенных задач. Очень хочется, чтобы руководство Красноярского края больше внимания обращало на столь самобытную команду, которая имеет свой стиль. По своему уровню «Енисей» способен выйти в РПЛ и там не потеряться. Саная хорошо справляется с должностью спортдира. «Енисей», как и «Родина», сохранил костяк и реально претендует на прямой выход в элитный дивизион.

«Гордюшенко — игрок уровня РПЛ». Мощная «Родина»

Участник стыковых матчей прошлого сезона «Родина» уверенно разобралась в Москве с выходцем из второго дивизиона «Соколом» — 4:0. Дублем отметился лучший бомбардир прошлого первенства ФНЛ (поделил это звание с Гузиной из «Балтики») Тимошенко.

Щербаченко: — «Сокол» начал игру довольно агрессивно, и после первых 20 минут даже сложилось впечатление, что саратовцы будут играть на равных с командой Дмитрия Парфенова. Но вскоре все встало на свои места. Сказался более высокий класс москвичей. «Родина» стала методично создавать моменты. Тимошенко подтверждает свой прошлогодний уровень. Думаю, вновь будет бороться за звание лучшего снайпера сезона. Очень мощное впечатление произвел Гордюшенко. Настоящий лидер! И сам забил, и постоянно нагнетал. Вездесущий! В общем, делал разницу. Это футболист уровня РПЛ.

После перерыва москвичи уже не напрягались, играли в свое удовольствие. Видно, что «Соколу» не хватает ресурса. Пока, наверное, эта команда ниже уровня этой лиги. Буду рад ошибиться. У саратовцев еще есть время укрепить состав, внести кое-какие коррективы.

«Алания» не переиграла «Черноморец»

Начало южного дерби «Черноморец» — «Алания» пришлось отложить на 10 минут. Причина — поведение болельщиков. Фанат хозяев утащил баннер из сектора гостей, те прибежали отвоевывать свое... Игрокам владикавказцев даже пришлось успокаивать ситуацию.

Матч получился не слишком событийным. В первом тайме «Алания» была острее. Фролкин дважды выручил хозяев после выстрелов Гурциева. Во втором тайме давление «Алании» вылилось в заработанный пенальти. Гурциев наконец-то забил. Показалось, что «Черноморец» остановился и уже не особо помышлял о вылазках на чужую половину поля. Не тут-то было. Чуть переведя дух, подопечные Константина Зырянова стали огрызаться и своего добились. На 81-й минуте Маклаков подал с левого фланга в центр штрафной, где Руденко в борьбе с соперником головой пробил в дальний угол — 1:1. Стильный гол.

Щербаченко: — Матч начался с опозданием на 10 минут. Один из фанатов «Черноморца» сорвал баннер «Алании» и выскочил на поле. Все это задало градус противостоянию. Команды не испытывали проблем с настроем. Соперники здорово изучили друг друга. Никто не летел вперед сломя голову, ждали взаимных ошибок.

Фолов было мало, я не увидел грубости. В первом тайме гости выглядели чуть содержательнее, создали пару моментов. После перерыва «Алания» забила гол с пенальти. Но «Черноморец» за счет эмоций и грамотных замен выправил ситуацию. Подопечные Зырянова знают, что делать на поле! Дисциплинированная, добротная команда. Матч смотрелся, в отличие от игры «Тюмень» — «Химки». Вот ту встречу комментировать сложно...

Понятно, что пока еще команды не до конца сыгранны, не все футболисты еще вписаны в рисунок. В частности, сегодня новичок владикавказцев Караев не показал всего своего потенциала. Так что пока еще рано делать глобальные выводы, но «Черноморец» с «Аланией» доставили удовольствие.

Трансляции, судейство

Щербаченко: — В прошлом сезоне мы часто критиковали качество показа матчей первой лиги. Сейчас ситуация резко изменилась в лучшую сторону. Появилось много платформ. Хороший ход с показом игр в социальных сетях. Болельщики имеют возможность во время трансляций оставлять свои комментарии, задавать вопросы комментаторам, а те им стараются по возможности отвечать. В итоге мы становимся свидетелями живого диалога по ходу игры. Все это однозначно популяризирует первую лигу.

Единственное пока нарекание — далеко не всегда спорные эпизоды можно посмотреть с разных ракурсов.

Первый тур обошелся без судейских скандалов. Много матчей судили арбитры РПЛ. Все хотели гладко войти в сезон. Через несколько дней стартует элитный дивизион.