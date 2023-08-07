Игроки «Торпедо» недовольны тренером? Неудержимый «Акрон», буксующий Бердыев: события 4-го тура ФНЛ

Яркие события 4-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Бояринцев бьет «Торпедо», Клотет не считает поражение справедливым

Накануне домашнего матча с «Соколом» главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет столкнулся с кадровыми проблемами в линии атаки. Даже в заявку на игру с саратовцами не попали Рейна (пожалуй, лучший футболист ФНЛ на старте этого сезона) и статусный новичок Полоз. У обоих повреждения. В итоге дуэт в нападении составили Гонгадзе и Манелов, Лебеденко остался в запасе. Справа в полузащите шанс получил 18-летний Червяков, на противоположном фланге вышел экс-игрок «Рубина» Горбунов.

Матч показал, насколько сильно «Торпедо» зависит от Рейны. Без перуанца впереди автозаводцы выглядели просто-напросто беззубо. Да, был удар Гонгадзе из выгодной позиции, но точно в руки Косаревскому. Был выстрел Чурича рядом со штангой — вратарь гостей, как показалось, ситуацию контролировал. По сути, единственную осмысленную атаку хозяева провели в начале второго тайма. Манелов, протащив мяч почти до линии штрафной, отпасовал направо Юзепчуку. Последовал прострел, отрезавший сразу троих соперников, но Горбунов был слишком неточен.

— И как тут не вспомнить Йорди Рейну и его дальние удары, — заметил в эфире комментатор встречи.

«Сокол» играл вторым номером, ждал своего шанса. И дождался! На 75-й минуте подопечные Дениса Бояринцева великолепно разыграли штрафной.

Ежков принял сильную передачу Гудкова на линии штрафной, моментально отдал пас направо Серикову, который прострелил в центр. Козловский исхитрился пробить пяткой, Бабурин успел среагировать, но первым на добивании оказался вышедший на замену Морозов. 0:1!

До финального свистка «Торпедо» так ничего и не смогло создать у чужих ворот.

В двух играх против выходцев из второй лиги — «Черноморца» и «Сокола» — один из главных фаворитов турнира набрал всего одно очко.

Впрочем, на пресс-конференции Клотет заметил, что не считает поражение от саратовцев закономерным:

— Не думаю, что исход матча справедлив. Мы показали ту игру, которая заслуживала другого результата. Но футбол есть футбол. Сегодня мы создали достаточно опасных моментов в обоих таймах, но свой гол не забили. А вот «Сокол» реализовал одну из своих немногочисленных возможностей.

— Для команды, которая собирается напрямую выйти в РПЛ, четыре набранных очка в трех домашних матчах — это провал...

— Мы сыграли только четыре матча, а в сезоне их будет 34. У «Рубина» год назад на этом же отрезке было еще меньше очков — пять. А «Балтика», которая тоже вышла в РПЛ, набрала столько же, сколько и мы сейчас, — семь. Эта лига — марафон. Важно не терять голову, когда проигрываешь, и сохранять спокойствие, когда побеждаешь. Сегодня у нас не хватало нескольких важных футболистов группы атаки, но мы все равно давили и создали много моментов. Меня это порадовало. Очень важно продолжать работу дальше, несмотря ни на что.

Браво, Денис Бояринцев! После крупного поражения в первом туре от «Родины» (0:4) «Сокол» по очереди обыграл «Шинник» (3:2), «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Торпедо» (1:0). В итоге саратовцы сейчас делят второе — третье места с (внимание!) «Тюменью», которая дома разгромила «Ленинградец». Лучшая лига мира верна себе: сенсаций по-прежнему хватает.

Слово тренеру победителей, который завершил свою игровую карьеру как раз в «Торпедо» (53 матча, 4 гола, 5 результативных передач):

— Первый тайм прошел с большим преимуществом соперника, — признал Бояринцев. — «Торпедо» было быстрее, свежее. Ну ничего — дотерпели. В принципе до перерыва особо грубых ошибок не допустили, глобально сами себе ничего не привезли. Хотя брака у нас, конечно, хватало. Я в раздевалке сказал ребятам, что много мячей теряем. Мы чуть-чуть перестроились, замены освежили нашу игру. Думаю, в последние 20-25 минут хорошо стали выбегать в быстрые контратаки. Хозяева подсели, а мы начали создавать моменты, в итоге забили со стандарта. Нам этого гола хватило для победы.

Щербаченко: — В первом тайме, думаю, «Сокол» удивил «Торпедо». Гости не стали «ставить автобус», а прессинговали довольно высоко, три футболиста постоянно поднимались на чужую половину поля. Такая смелая игра команды Дениса Бояринцева приносила свои плоды. Хозяева вязли... В старании и желании им, конечно, не откажешь, но конкретики впереди явно не хватало. Лишь к концу тайма «Торпедо» заставило «Сокол» вжаться в штрафную, но дивидендов из этого не извлекло. Сказывалось отсутствие травмированного Рейны. Что касается Лебеденко, то Клотет припас опытного джокера на концовку.

После перерыва «Торпедо» усилило давление. Однако у меня сложилось впечатление, что хозяевам не хватало скорости, резкости, взрывной энергии и интересных ходов впереди. Такое нередко случается, когда команда слишком уверена в своих силах. Видимо, в голове у игроков сидела мысль: не мытьем, так катаньем свое возьмем. Однако матч показал, что очень многое в игре автозаводцев зависит от индивидуального мастерства Рейны, который в одиночку может решить эпизод, как это было, в частности, в матче с «Черноморцем». Без перуанца в составе никто не смог блеснуть дриблингом или неординарным решением. А с командными действиями у подопечных Клотета далеко не все гладко.

«Сокол» вытерпел, сражался из последних сил, Бояринцев угадал с заменой, выпустив на поле Морозова. Владислав не только забил победный гол, но и здорово разрушал атаки хозяев. Очень хороший стандарт, классный удар пяткой Козловского, и Морозов оказался самым расторопным на добивании. Конечно, до игры мало кто мог представить, что «Сокол» победит. Но если проанализировать этот матч, то такой результат вовсе не является сенсацией. И «Торпедо», и «Химки» пока не выглядят командами, которые готовы вернуться в РПЛ.

И на десерт — информация к размышлению. Сейчас поступают данные, что «Торпедо» тренировалось даже в день игры с «Соколом». Кроме того, команда каждый день собирается в восемь утра. Футболистов это уже начинает потихоньку напрягать, раздражать. Они не видят в этом смысла. Да и многие представители тренерского цеха, мои коллеги — не сторонники таких методов. В общем, уже намечаются некоторые противоречия в отношениях Клотета с подопечными.

Хомуха о «Химках»: «В двух играх этой команды — два судейских скандала...»

«Химки» в Ярославле одолели «Шинник» (2:1). По сравнению с победным матчем в Нижнекамске (1:0) главный тренер красно-черных Андрей Талалаев произвел лишь одну перестановку в составе. На позиции левого латераля вышел не Мохаммад, а Степанов. Место в воротах опять занял Обухов, Панченко вновь остался в запасе и появился на поле во втором тайме.

Гости активно начали встречу, нагнетали и своего добились. Помогла, правда, срезка Малахова в свои ворота после прострела Исаенко. 0:1 на 20-й минуте.

Подопечные Дмитрия Хомухи быстро организовали голевой ответ. Шадринцев начал атаку, Самойлов с левого фланга прострелил во вратарскую, где Рубцов, опередив защитника, в падении отправил мяч в сетку. 1:1.

На 44-й минуте Соколов рухнул в чужой штрафной после контакта с Магомедовым. Арбитр Соколов криминала не увидел, показав, что можно продолжить игру. И почти тут же гости вышли вперед. Сработал стандарт. Навесная передача Магомедова со штрафного, и оставленный без присмотра Волков головой пробил точно в цель.

После перерыва по разу отличились голкиперы. Обухов среагировал на плотный удар Самойлова с довольно острого угла, а Довбня не позволил забить Берковскому, который решился на выстрел с 20 метров.

«Химки» одержали вторую победу кряду. После матча Талалаев признал, что игра его команды пока далека от идеала:

— Пока не хватает сыгранности, мы не очень удачно стартовали, но в последних двух турах начали набирать очки. Сегодняшний матч можно делить на большие отрезки. В первые 30 минут мы владели преимуществом, забили гол и отдали это преимущество, после чего мучились. Начало второго тайма — за хозяевами, концовка — за нами. Это типичный футбол старта чемпионата. Безусловно, нам надо добавлять. После 70-й минуты скорости упали, и игра свелась к тому, кто совершит меньше ошибок. Путем замен удалось успокоить игру, вышли ребята — Панченко, Хосонов, Берковский — и мы взяли мяч под контроль. Поэтому больших провалов у нас не было, в принципе, могли забить третий гол.

На пресс-конференции Хомуха не смог обойти тему судейства:

— Поблагодарил команду в раздевалке за самоотдачу. К сожалению, вмешались неспортивные моменты... Мне сложно их комментировать, пусть разбираются компетентные органы. Я 10 лет специально находился в РФС, чтобы с этим не сталкиваться. Это напрочь убивает футбол. Две игры у этой команды — два скандала (в матче прошлого тура в Нижнекамске в пользу «Химок» был назначен не самый очевидный пенальти. — Прим. «СЭ»)...

Щербаченко: — В стартовом составе «Химок» вышел Степанов, за которого были заплачены деньги тульскому «Арсеналу». Но по этой игре мне показалось, что Талалаев не особо-то и хотел видеть его у себя в команде. Весь первый тайм тренер предъявлял претензии левому защитнику, который, к слову, действовал далеко от тренерской скамейки. В начале матча «Химки» задавили «Шинник». Все это вылилось в автогол. В составе гостей выделялся активный Руденко.

«Шинник» быстро выравнял игру, отличился Рубцов, сравняв счет. На 44-й минуте едва шедевр не сотворил полузащитник ярославцев Соколов. Он финтами «разбросал» двух защитников. Считаю, Магомедов явно сфолил, дернув соперника за руку! Это пенальти! Сам Бутта сразу замахал руками — мол, я не виноват. И арбитр Соколов, который в целом слабо отработал этот матч, почему-то не назначил 11-метровый в ворота «Химок». А так «Шинник» мог выйти вперед. В итоге же гости забили в раздевалку.

Второй тайм получился равным. «Шинник» смотрелся неплохо, но видны проблемы в организации игры. У «Химок» тоже есть проблемы. Талалаев произвел замены, отодвинул игру от своих ворот. Хорошо вписался в игру Панченко. Все катилось к победе красно-черных, однако на последней минуте арбитр пропустил игру рукой защитника гостей на линии штрафной и почему-то не назначил весьма перспективный стандарт в пользу ярославцев.

«Акрон» побеждает «Аланию». Браво, Эльдарушев!

Одержавший три победы в трех первых турах «Акрон» принимал в Жигулевске набравшую семь очков «Аланию». Наставник хозяев Евгений Калешин выставил тот же состав, который начинал встречу с «Арсеналом» (5:1). Его визави Олег Василенко произвел одну перестановку. В старт вернулся отбывший дисквалификацию Гиоргобиани. Здорово заменивший его в игре с КАМАЗом (2:0). Царукян также вышел с первых минут — Гурциеву не нашлось места в основе.

Дебют встречи остался за «Аланией». Гости прилично давили. Однажды Машуков принял в чужой штрафной передачу Царукяна из глубины, но толком не смог приложиться по мячу. Камеры несколько раз крупным планом показали Калешина — он был в ярости от происходящего на поле.

«Акрон» 19 минут нащупывал свою игру, а потом забил. Шикарное исполнение Эльдарушева. 21-летний форвард, получив передачу от 21-летнего хавбека Галкина (5-е результативное действие в сезоне!) и войдя в штрафную, ювелирно пробил из-под двух защитников в дальний угол. Мяч ударился о штангу и закатился в ворота! 4-й гол экс-нападающего «Алании» в этом первенстве первой лиги.

До перерыва «Алания» больше владела мячом, но «Акрон» играл впереди чуть острее. Галкина вывели на ударную позицию, но полузащитник, забивший шикарный гол в ворота туляков, на этот раз замешкался, промедлил и упустил шанс пополнить свой лицевой счет.

В перерыве Василенко заменил Царукяна и Цараева на Гурциева и Кобесова.

«Алания» начала бодро и второй тайм. Цаллагов пальнул низом из-за пределов штрафной, Волков в прыжке вытащил мяч из угла. Через 5 минут голкипер хозяев уже справился с неприятным ударом (мяч подскочил перед ним) Гурциева со штрафного.

«Акрон» выстоял и создал супермомент на 62-й минуте. После подачи Данилина со штрафного Анджелкович бил с трех метров, но попал в упавшего Солдатенко.

Василенко бросил в бой поигравшего в РПЛ за «Урал» и «Торпедо» Караева. Не помогло. А вот Гурциев требовал пенальти, утверждая, что ему заплели ноги в чужой штрафной. Арбитр был непреклонен. Гости попытались устроить навал и получили опасную контратаку на свои вороты — Димовски пробил рядом с дальним углом.

Финальный свисток зафиксировал четвертую кряду победу команды Калешина. Похоже, в нынешнем сезоне «Акрон» — это всерьез и надолго.

Василенко после матча заявил, что в пользу его команды не был назначен пенальти:

— На наш взгляд, было нарушение правил на Гурциеве. Это пенальти. Мы посмотрели видео — четко виден фол. До этого было нарушение правил на Караеве. Ему сейчас оказывают помощь. В кровь разбита нога. Благодарен ему за то, что он доиграл матч. У Гурциева точно такая же ситуация. Мы все люди, все можем ошибаться. Но не до такой же степени... Давайте судить то, что видим. Вижу — делаю, вижу — делаю! Это, конечно, огорчает. Но ничего — рабочие моменты.

Щербаченко: — В таких матчах игрокам нужно прежде всего справиться со своими эмоциями. Футболисты «Акрона» в начале встречи, похоже, с ними не совладали. «Алания» имела преимущество, и микрофон, который стоял рядом с тренерской скамейкой Калешина, четко и в полной мере отразил настроение наставника хозяев. Он пусть и эмоционально, но весьма конструктивно пытался донести до своих подопечных мысль, что им пора уже начать играть в свой футбол. А именно: не выбивать абы куда, а пытаться выходить из-под прессинга за счет коротких и средних передач, сохраняя контроль над мячом. Евгений Игоревич довольно долго не мог докричаться до футболистов, «Алания» продолжала давить. Однако на 19-й минуте в редкой контратаке два молодых футболиста «Акрона» соорудили гол. Галкин отдал, Эльдарушев забил. После этого хозяев уже перестало трясти — игра выравнялась. Владикавказцы теперь не так активно лезли вперед, опасаясь до свистка на перерыв пропустить второй выпад соперника. И основания на то были: во второй половине первого тайма «Акрон» смотрелся конкретнее в атаке, имел несколько перспективных подходов.

В перерыве Олег Василенко произвел замены, выпустил Кобесова и Гурциева. Это едва сразу же не принесло гостям дивиденды. Однако Волков был надежен, «Акрон» отбился и несколько раз мог больно ужалить. Падение Гурциева в штрафной в конце матча? Его сложно оценить по тем видеоповторам, которые нам показали.

«Акрон» и Калешин заматерели. Сейчас эта команда уже умеет играть на результат и способна решать серьезные задачи. 4 победы в 4-х турах — очень достойное начало!

Третья подряд ничья «Родины»

«Родина» вновь потеряла очки. Команда Дмитрия Парфенова в Москве упустила победу над «СКА-Хабаровском» (1:1).

В начале второго тайма Тимошенко, который не попал в стартовый состав, заработал пенальти и сам же его реализовал. Чуть позже Гордюшенко едва не забил прямым ударом с углового. На этом запал хозяев иссяк, концовка встречи осталась за гостями. Вышедший на замену Петров сотворил маленький шедевр. На 75-й минуте 28-летний хавбек левой ногой выполнил закидушку из глубины поля во вратарскую хозяев, где уже караулил Кожемякин, который не оставил шансов Городовому — 1:1.

«Этот пас — в картинную галерею!» — воскликнул комментатор встречи.

Это уже третья подряд ничья «Родины», которая расположилась на 9-й строчке в таблице. «СКА-Хабаровск» — 4-й.

— «СКА-Хабаровск» также ставит перед собой большие цели, отсюда и накал игры. Тем не менее, надо было дожимать. В такие моменты хочется дотерпеть и не терять концентрацию. Нельзя сказать, что возле наших ворот было много моментов. Необходимо реализовывать то, что создаем у чужих. Винить можем только себя. Эпизоды нужно доигрывать, — подчеркнул на пресс-конференции Парфенов.

Щербаченко: — Удивило отсутствие в стартовом составе хозяев Тимошенко. Значит, Парфенов ищет новые варианты в атаке. Первые 30 минут смотреть было тяжело. Сплошная борьба, вязкая игра. Видно, что Калмыков не набрал пока оптимальных кондиций. Нервничает, весь кипит, когда не принимает мячи. Но сдерживается. С судьями не спорит, молодец.

Тимошенко вышел на поле во втором тайме. Этот ход себя оправдал. Он добавил остроты атакам москвичей, сам заработал пенальти, сам его уверенно реализовал. Сложилось ощущение, что «Родина» вот-вот забьет и второй. Однако постепенно Хабаровск перехватил инициативу. После 70-й минуты у подопечных Парфенова закончился бензин, они просто-напросто остановились. Гости в итоге сравняли. Великолепный «черпачок» Петрова! Кожемякин сыграл как заправский форвард. Очень технично мяч остановил и покатил в угол. Ничья — закономерный результат. «Родина» не набрала еще тот ход, который был у нее в конце прошлого сезона.

Бердыев буксует. Мастер-класс Гаглоева

КАМАЗ из-за задержки чартера опоздал на матч в Махачкалу против «Динамо» Курбана Бердыева. Начало встречи перенесли на час. Челнинцы вышли на поле, даже не размявшись, и... победили!

В первом тайме команды обменялись опасными моментами. Касинтура из выгодной позиции зарядил в небеса, а Волк спас хозяев в прекрасном прыжке вытащив мяч из-под перекладины после удара Таликина со штрафного. После перерыва порцию аплодисментов получил уже Анисимов, среагировавший на удар головой Абдуллахи с трех метров.

Все решил эпизод на 75-й минуте. 32-летний Гаглоев накрутил на левом фланге двух соперников, навесил во вратарскую, и Мануйлов в падении головой поразил правый от себя угол. Мяч от штанги залетел в сетку. 0:1.

В четырех турах махачкалинцы набрали четыре очка. Бердыев забуксовал.

Щербаченко: — КАМАЗу оплатили чартер, но произошла задержка рейса. В итоге начало игры перенесли на час. По собственному опыту знаю, что во Владивостоке или Хабаровске команды играли лучше, если отправлялись на стадион, что называется, с трапа самолета, чем когда ночевали в гостинице и выходили на матч уже на следующий день. Так получилось и в Махачкале. Да, гостям потребовалось немного времени, чтобы войти в ритм игры. Команда Бердыева мячом владела, но, как мне показалось, «Динамо» не хватило свежести.

После перерыва хозяева выглядели уже чуть злее, создали пару моментов, но надежно сыграл Анисимов. Потихоньку КАМАЗ прибавил в атаке. Острота в основном исходила от Гаглоева, который нагнетал на левом фланге. В конце концов он выполнил отличную передачу — Мануйлов в падении, рыбкой, замкнул этот прострел.

Причем если вы внимательно посмотрите этот эпизод, то Гаглоев с первого темпа не смог отдать пас, вышел из штрафной, обыграл защитника и подал. То есть его голеностоп в той ситуации сработал очень быстро — короткое пробрасывание мяча вперед, короткий дриблинг и резкая подача. Защитник просто не успел заблокировать этот пас. Что тут скажешь? Большой мастер! Жаль только, что в этом моменте Александр получил травму и был заменен.

Героические три очка КАМАЗА! Конечно, нужно отметить тренера Ильдара Ахметзянова. Ему уже на протяжении длительного времени удается с колес создавать новые команды, которые способны дать бой любому в этой лиге, показывать симпатичный футбол.

«Динамо» так и не перестроилось. Все четыре тура команда Бердыева играет как-то натужно. Нет новых интересных идей. Нужно принимать кардинальные решения. Либо усиливать состав, либо менять тактику. Думаю, такие опытные специалисты, как Гаджиев и Бердыев, найдут выход из ситуации.