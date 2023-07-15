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Сегодня, 13:00

Бердыев, Зырянов, Талалаев, Григорян: главные интриги и звезды первой лиги

Артем Белинин
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Курбан Бердыев, Константин Зырянов, Андрей Талалаев, Александр Григорян
Курбан Бердыев, Константин Зырянов, Андрей Талалаев, Александр Григорян.
Разбираемся, как дела в лучшей лиге мира.

На первый взгляд, первая лига-2023/24 будет самой слабой за долгое время — совокупная стоимость всех игроков этого чемпионата в этом году рухнула до 120 миллионов евро. Три сезона назад тогда еще ФНЛ стоила более чем в два раза дороже — безусловно, такое падение говорит о снижении качества игроков.

Тем не менее «лучшая лига мира» попробует защитить это свое громкое звание. Интересных проектов хватает, есть фавориты и звезды. «СЭ» собрал все, что нужно знать о первой лиге в новом сезоне.

Фавориты

Экс-участники РПЛ традиционно считаются фаворитами в борьбе за возвращение обратно. Минимум дважды за последние годы команды первого дивизиона натурально страдали из-за бывших представителей элиты — сначала лигу переехали «Крылья Советов», потом чуть менее уверенно вынес «Рубин». В этом сезоне ситуация может повториться.

  • «Торпедо» в РПЛ выступало слабо, местами жалко, однако в первой лиге все может быть иначе. Черно-белые — самая дорогая команда чемпионата (12 миллионов евро) и продолжают усиливаться. Летом москвичи подписали 16 человек, большинство пришли свободными агентами, но на оставшихся было потрачено больше 2 миллионов евро — размах, недоступный остальным командам первой лиги. Конечно, есть вопросы к тренеру — Пеп Клотет иностранец, которых не часто встретишь в этом чемпионате; да и без заглядывания в паспорт к его навыкам у болельщиков наверняка есть вопросы. Но учитывая состав и серьезность намерений, у «Торпедо» отличные шансы вернуться в РПЛ уже в следующем сезоне.
Андрей Талалаев
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
  • «Химки» были практически обречены, когда туда пришел Андрей Талалаев, и чуда не случилось — спастись не удалось. Тренер тем не менее остался, и это главный актив подмосковной команды — у Андрея Викторовича солидный опыт работы и боевой настрой. Помимо этого, «Химки» подписали 13 человек, среди которых есть в том числе легионеры. Мощный по меркам лиги состав плюс умения Талалаева намекают на то, что «Химки» будут бороться за выход в РПЛ до последнего и очень успешно.
  • «Алания» три года подряд с появления в первом дивизионе топчется рядом с выходом в РПЛ — и дважды пролетала только из-за отсутствия нормального стадиона. В прошлом сезоне, по словам главного тренера Олега Василенко, весь клуб был максимально заряжен пробиться в элиту, а стройка на новом стадионе во Владикавказе велась непрерывно. Правда, реконструкция идет не гладко, но, может, в Осетии, наконец, сумеют решить вопрос с ареной.
  • «Родина» была близка к РПЛ еще в прошлом сезоне — чуть-чуть не повезло одолеть «Пари НН», когда москвичи почти с 0:3 ушли на 2:3 в стыковых матчах. Возможно, в стартующем сезоне получится лучше, потому что у «Родины» все для этого есть. Во-первых, тренер — у Дмитрия Парфенова солидный опыт работы в больших командах, и он продемонстрировал его в прошлом сезоне. Во-вторых, состав у «Родины» является третьим по стоимости в лиге — 10 миллионов евро. Наконец, в клубе серьезно настроены на топ-4, поэтому нет сомнений, что москвичи приложат все усилия для успеха.
Курбан Бердыев. Бердыев, Газизов и Гаджиев хотят вернуть Дагестан в РПЛ. Теперь «Динамо», а не «Анжи» — главный клуб региона
  • «Динамо» из Махачкалы развивается стремительно — в прошлом сезоне команда только вышла в первую лигу, а в этом уже нарастила мышцы до предела. Главным тренером махачкалинцев назначен Курбан Бердыев — и, конечно, за ним интересно наблюдать всегда и в любых условиях. К тому же, по словам Курбана Бекиевича, у «Динамо» есть цель выйти в РПЛ, в клубе всерьез хотят заменить «Анжи», и идея звучит максимально привлекательно. Усилен и руководящий состав — в Махачкале теперь Шамиль Газизов, работавший в «Спартаке» и «Уфе».

За кем наблюдать

В первой лиге хватает команд, чьи возможности пока не позволяют рассчитывать на топ-4, но за которыми все же интересно наблюдать. Культовый тренер, уникальная концепция или новый город на футбольной карте — в чемпионате есть все.

  • «Акрон» в прошлом сезоне стал самой приятной командой в российском футболе — конечно, во многом благодаря своему героическому, почти киношному забегу по Кубку России. Евгений Калешин стал тренером-звездой, раскрылся как большой профи, и он остается у руля тольяттинцев — а значит, «Акрон», скорее всего, будет прежним.
Константин Зырянов. «Если «Черноморец» окажется в РПЛ, болельщики будут спрашивать лишний билет». Интервью с Константином Зыряновым
  • «Черноморец» только вышел в первую лигу, но уже видится интересным проектом. Во многом из-за тренера — новороссийцев возглавляет Константин Зырянов. Это его первый самостоятельный тренерский опыт во «взрослом» футболе, и во второй лиге Константин Георгиевич достиг внушительных успехов. Разумеется, интересен в «Черноморце» не только Зырянов — в клубе прошлой осенью сменился владелец, у Сергея Шишкарева большие планы — наблюдать за их постепенной реализацией будет нескучно.
Футболист Даниил Одоевский
Даниил Одоевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные звезды

По понятным причинам больших звезд среди игроков в первой лиге не так много — чаще всего их быстро забирают в элиту. Однако можно будет понаблюдать за интересной голкиперской дуэлью! Ведь в «Алании» продолжает играть 26-летний Ростислав Солдатенко, один из самых смелых вратарей в российском футболе. Игрок известен не только яркими перформансами на поле (Солдатенко часто играет за пределами штрафной), но и такими же интервью, где Ростислав не стесняется высказываться о коллегах.

Оппонировать ему будет Даниил Одоевский — 20-летний вратарь «Зенита» подписал с питерцами новое соглашение и укатил в аренду в «Волгарь». Болельщики сине-бело-голубых давно хотели посмотреть на голкипера в деле — теперь у них будет достаточно времени на оценку.

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Компанию им составит Егор Бабурин — 26-летний вратарь минувший сезон провел в аренде в «Торпедо» (принадлежал «Ростову») и запомнился тем, что неистово тащил все, что летело в его ворота. За такой выдающийся перформанс москвичи его выкупили, и теперь Бабурин впервые за долгие годы имеет шанс стать настоящим первым номером — наверняка им воспользуется.

Одним из самых дорогих полевых игроков (и в целом в лиге) стал Ибрагим Цаллагов — 32-летний опорный полузащитник решил уйти из «Сочи», чтобы вернуться на родину — в Осетию. Теперь Цаллагов будет блистать в «Алании», наверняка, рассчитывая наконец оказаться вместе с ней в РПЛ — как уже говорилось выше, все шансы для этого у команды есть.

Наконец, главной звездой, которую трудно отнести к какой-либо категории, можно назвать Александра Григоряна. У «Кубани», которую он возглавил, не так много шансов на топ-4, но следить за самим экстравагантным специалистом точно нужно — легендарный тренер не даст скучать первой лиге и болельщикам.

Андрей Талалаев
Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
Александр Григорян
Курбан Бердыев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
2
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
3
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
4
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
5
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
7
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
10
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
13
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 - : -
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 - : -
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 - : -
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
16.07 18:00
Родина – Сокол
 - : -
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 - : -
17.07 19:30
Черноморец – Алания
 - : -
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