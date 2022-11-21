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Игнашевич дожимает Евсеева, «Рубин» побеждает без Слуцкого, «Алания» буксует

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Игнашевич.
Фото vk.com/fcbaltika
Обзор ярких моментов 19-го тура ФНЛ.

Дубль Лисаковича

«Рубин» в первом матче после ухода Леонида Слуцкого одолел на выезде «Уфу». Юрий Уткульбаев, как и его предшественник, доверил место в стартовом составе Дзагоеву. Возможно, тяжелый газон помешал Алану в полной мере продемонстрировать свою способность отдавать тонкие передачи партнерам. Созидательный потенциал его был не слишком высок, как, впрочем, и всей команды. В первом тайме комбинации давались гостям тяжело.

Россия. ФНЛ. 19-й тур
20 нояб, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Рубин

К тому же на 16-й минуте «Рубин» оказался в роли догоняющего. Ошибся Дюпин. Темников головой прервал его передачу, обыгрался с Ортисом и по неописуемой дуге послал мяч в дальний угол!

Казанцы отыгрались перед самым перерывом. Самошников длинным пасом отрезал всех защитников и вывел Лисаковича один на один с Кукушкиным. Белорусский форвард свой буллит реализовал, правда, голкиперу немного не повезло в том эпизоде.

Во втором тайме хозяева смотрелись чуть конкретнее впереди. Так, на 73-й минуте Дюпин справился с непростым ударом Минаева под перекладину. Однако концовка осталась за казанцами. Зотов ювелирной верховой передачей нашел голову Лисаковича, который подрезал мяч в правый от себя угол. Показалось, что Кукушкин запоздал с броском. 1:2.

«Рубин» делит третье-четвертое места с «Енисеем».

— Стартовал чемпионат мира. За кого будете болеть? — вопрос герою матча Лисаковичу.

— Интересно будет следить за Аргентиной и Португалией. Было бы здорово, если бы Месси или Роналду под конец карьеры выиграли большой трофей.

«Алания»: третье поражение кряду

Матч в Красноярске показал, насколько сильно «Алания» зависит от Галояна. Без уехавшего в расположение сборной Армении самого результативного игрока лиги владикавказцы уступили «Енисею» — 0:2.

Россия. ФНЛ. 19-й тур
20 нояб, 13:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:0
Алания

Команды действовали довольно прагматично, боясь ошибиться. В первом тайме хозяева были ближе к голу. Ломакин тонкой передачей вывел на удар Гыстарова. Но тот не пробил Солдатенко с острого угла.

Во второй половине встречи все решили отдельные эпизоды. На 70-й минуте Глушков выполнил подачу в штрафную с левого фланга. Татаев поскользнулся в самый неподходящий момент и не сумел ее прервать. Мяч в итоге достался Глушкову, который с близкого расстояния не оставил шансов Солдатенко. А вскоре вышедший на замену Столбов воспользовался неразберихой в игре защитников гостей. Поймал отскок и, войдя в штрафную, мощно пробил в дальнюю «девятку».

Корян мог подарить зрителям нервную концовку. Однако Антипин спас хозяев, выудив мяч из нижнего угла.

Третье подряд поражение «Алании». Владикавказ — второй, отставание от «Балтики» — три очка.

«Балтика»: фактор Гузины

«Балтика» довела свою беспроигрышную серию до 18 матчей! Дома команда Сергея Игнашевича взяла верх над «Шинником» Вадима Евсеева. С первых минут калининградцы начали играть с позиции силы, расшатывая оборону гостей. Вновь выделялся Гузина. Босниец действовал по всему фронту атаки, опускался вниз в поисках мяча.

Россия. ФНЛ. 19-й тур
19 нояб, 19:00. Калининград (Калининград)
Балтика
1:0
Шинник

Именно Гузина на 30-й минуте выдал мягкий заброс в штрафную на Кленкина, который головой скинул мяч Мусаеву. Молодой форвард отпасовал Казаеву — хавбек бил на исполнение в левый от себя угол. Вамбольт в красивом прыжке забрал мяч намертво.

После перерыва Гузина все-таки поучаствовал в голевой атаке. Дудиев через минуту после выхода на замену подал угловой. Боснийский легионер здорово головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Радмановац также головой забил единственный мяч в этой встрече.

Впрочем, сербский защитник мог организовать и второй гол в матче — в свои ворота. После его грубой шибки Кулишев стрелял из выгодной позиции — мимо ворот.

— Мы вам ничего не дали создать с игры. Вновь вы забили со стандарта. Заслуженная победа хозяев. В первом тайме мы проигрывали единоборства, не имели контригры. Если бы мы пропустили пораньше, возможно, мои футболисты раньше успокоились бы. Давно мы не побеждаем на выезде... — сказал на пресс-конференции Евсеев.

«Балтика» — единоличный лидер турнира. Отрыв от «Алании» — три очка.

«Арсенал» не взял Тольятти

«Арсенал» не смог на выезде победить «Акрон». Туляки имели серьезное преимущество до перерыва. Однако два сейва Волкова не позволили отличиться Манулову и Кайнову. А ведь еще была штанга после удара Алиева.

Россия. ФНЛ. 19-й тур
20 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:0
Арсенал Т

Голкипер хозяев был, пожалуй, самой заметной фигурой на поле и после перерыва, справившись с неприятным выстрелом Яковлева со штрафного.

В итоге — нулевая ничья. «Арсенал» делит 5-6-е места со «СКА-Хабаровск». Команда Романа Шаронова, в свою очередь, одержала пятую победу кряду, на выезде разгромив «Краснодар-2» (4:1).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия 3
Иран 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
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Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
ФК Шинник
Леонид Слуцкий
1
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Кто заменит Слуцкого в «Рубине»? Что будет с клубом после ухода тренера?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
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27.11 00:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 00:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 00:00
Алания – Уфа
 - : -
27.11 00:00
Арсенал – Балтика
 - : -
27.11 00:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 00:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 00:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 00:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 00:00
Волгарь – Родина
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 17 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 16 1 5
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