Игнашевич дожимает Евсеева, «Рубин» побеждает без Слуцкого, «Алания» буксует
Дубль Лисаковича
«Рубин» в первом матче после ухода Леонида Слуцкого одолел на выезде «Уфу». Юрий Уткульбаев, как и его предшественник, доверил место в стартовом составе Дзагоеву. Возможно, тяжелый газон помешал Алану в полной мере продемонстрировать свою способность отдавать тонкие передачи партнерам. Созидательный потенциал его был не слишком высок, как, впрочем, и всей команды. В первом тайме комбинации давались гостям тяжело.
К тому же на 16-й минуте «Рубин» оказался в роли догоняющего. Ошибся Дюпин. Темников головой прервал его передачу, обыгрался с Ортисом и по неописуемой дуге послал мяч в дальний угол!
Казанцы отыгрались перед самым перерывом. Самошников длинным пасом отрезал всех защитников и вывел Лисаковича один на один с Кукушкиным. Белорусский форвард свой буллит реализовал, правда, голкиперу немного не повезло в том эпизоде.
Во втором тайме хозяева смотрелись чуть конкретнее впереди. Так, на 73-й минуте Дюпин справился с непростым ударом Минаева под перекладину. Однако концовка осталась за казанцами. Зотов ювелирной верховой передачей нашел голову Лисаковича, который подрезал мяч в правый от себя угол. Показалось, что Кукушкин запоздал с броском. 1:2.
«Рубин» делит третье-четвертое места с «Енисеем».
— Стартовал чемпионат мира. За кого будете болеть? — вопрос герою матча Лисаковичу.
— Интересно будет следить за Аргентиной и Португалией. Было бы здорово, если бы Месси или Роналду под конец карьеры выиграли большой трофей.
«Алания»: третье поражение кряду
Матч в Красноярске показал, насколько сильно «Алания» зависит от Галояна. Без уехавшего в расположение сборной Армении самого результативного игрока лиги владикавказцы уступили «Енисею» — 0:2.
Команды действовали довольно прагматично, боясь ошибиться. В первом тайме хозяева были ближе к голу. Ломакин тонкой передачей вывел на удар Гыстарова. Но тот не пробил Солдатенко с острого угла.
Во второй половине встречи все решили отдельные эпизоды. На 70-й минуте Глушков выполнил подачу в штрафную с левого фланга. Татаев поскользнулся в самый неподходящий момент и не сумел ее прервать. Мяч в итоге достался Глушкову, который с близкого расстояния не оставил шансов Солдатенко. А вскоре вышедший на замену Столбов воспользовался неразберихой в игре защитников гостей. Поймал отскок и, войдя в штрафную, мощно пробил в дальнюю «девятку».
Корян мог подарить зрителям нервную концовку. Однако Антипин спас хозяев, выудив мяч из нижнего угла.
Третье подряд поражение «Алании». Владикавказ — второй, отставание от «Балтики» — три очка.
«Балтика»: фактор Гузины
«Балтика» довела свою беспроигрышную серию до 18 матчей! Дома команда Сергея Игнашевича взяла верх над «Шинником» Вадима Евсеева. С первых минут калининградцы начали играть с позиции силы, расшатывая оборону гостей. Вновь выделялся Гузина. Босниец действовал по всему фронту атаки, опускался вниз в поисках мяча.
Именно Гузина на 30-й минуте выдал мягкий заброс в штрафную на Кленкина, который головой скинул мяч Мусаеву. Молодой форвард отпасовал Казаеву — хавбек бил на исполнение в левый от себя угол. Вамбольт в красивом прыжке забрал мяч намертво.
После перерыва Гузина все-таки поучаствовал в голевой атаке. Дудиев через минуту после выхода на замену подал угловой. Боснийский легионер здорово головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Радмановац также головой забил единственный мяч в этой встрече.
Впрочем, сербский защитник мог организовать и второй гол в матче — в свои ворота. После его грубой шибки Кулишев стрелял из выгодной позиции — мимо ворот.
— Мы вам ничего не дали создать с игры. Вновь вы забили со стандарта. Заслуженная победа хозяев. В первом тайме мы проигрывали единоборства, не имели контригры. Если бы мы пропустили пораньше, возможно, мои футболисты раньше успокоились бы. Давно мы не побеждаем на выезде... — сказал на пресс-конференции Евсеев.
«Балтика» — единоличный лидер турнира. Отрыв от «Алании» — три очка.
«Арсенал» не взял Тольятти
«Арсенал» не смог на выезде победить «Акрон». Туляки имели серьезное преимущество до перерыва. Однако два сейва Волкова не позволили отличиться Манулову и Кайнову. А ведь еще была штанга после удара Алиева.
Голкипер хозяев был, пожалуй, самой заметной фигурой на поле и после перерыва, справившись с неприятным выстрелом Яковлева со штрафного.
В итоге — нулевая ничья. «Арсенал» делит 5-6-е места со «СКА-Хабаровск». Команда Романа Шаронова, в свою очередь, одержала пятую победу кряду, на выезде разгромив «Краснодар-2» (4:1).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|10
|8
|1
|33-21
|38
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|19
|9
|5
|5
|28-20
|32
|
7
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-19
|30
|
8
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|19
|3
|3
|13
|13-35
|12
|27.11
|00:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|00:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|00:00
|
Алания – Уфа
|- : -
|27.11
|00:00
|
Арсенал – Балтика
|- : -
|27.11
|00:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|- : -
|27.11
|00:00
|
Велес – Енисей
|- : -
|27.11
|00:00
|
Рубин – Нефтехимик
|- : -
|27.11
|00:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|00:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5