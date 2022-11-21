Игнашевич дожимает Евсеева, «Рубин» побеждает без Слуцкого, «Алания» буксует

Обзор ярких моментов 19-го тура ФНЛ.

Дубль Лисаковича

«Рубин» в первом матче после ухода Леонида Слуцкого одолел на выезде «Уфу». Юрий Уткульбаев, как и его предшественник, доверил место в стартовом составе Дзагоеву. Возможно, тяжелый газон помешал Алану в полной мере продемонстрировать свою способность отдавать тонкие передачи партнерам. Созидательный потенциал его был не слишком высок, как, впрочем, и всей команды. В первом тайме комбинации давались гостям тяжело.

К тому же на 16-й минуте «Рубин» оказался в роли догоняющего. Ошибся Дюпин. Темников головой прервал его передачу, обыгрался с Ортисом и по неописуемой дуге послал мяч в дальний угол!

Казанцы отыгрались перед самым перерывом. Самошников длинным пасом отрезал всех защитников и вывел Лисаковича один на один с Кукушкиным. Белорусский форвард свой буллит реализовал, правда, голкиперу немного не повезло в том эпизоде.

Во втором тайме хозяева смотрелись чуть конкретнее впереди. Так, на 73-й минуте Дюпин справился с непростым ударом Минаева под перекладину. Однако концовка осталась за казанцами. Зотов ювелирной верховой передачей нашел голову Лисаковича, который подрезал мяч в правый от себя угол. Показалось, что Кукушкин запоздал с броском. 1:2.

«Рубин» делит третье-четвертое места с «Енисеем».

— Стартовал чемпионат мира. За кого будете болеть? — вопрос герою матча Лисаковичу.

— Интересно будет следить за Аргентиной и Португалией. Было бы здорово, если бы Месси или Роналду под конец карьеры выиграли большой трофей.

«Алания»: третье поражение кряду

Матч в Красноярске показал, насколько сильно «Алания» зависит от Галояна. Без уехавшего в расположение сборной Армении самого результативного игрока лиги владикавказцы уступили «Енисею» — 0:2.

Команды действовали довольно прагматично, боясь ошибиться. В первом тайме хозяева были ближе к голу. Ломакин тонкой передачей вывел на удар Гыстарова. Но тот не пробил Солдатенко с острого угла.

Во второй половине встречи все решили отдельные эпизоды. На 70-й минуте Глушков выполнил подачу в штрафную с левого фланга. Татаев поскользнулся в самый неподходящий момент и не сумел ее прервать. Мяч в итоге достался Глушкову, который с близкого расстояния не оставил шансов Солдатенко. А вскоре вышедший на замену Столбов воспользовался неразберихой в игре защитников гостей. Поймал отскок и, войдя в штрафную, мощно пробил в дальнюю «девятку».

Корян мог подарить зрителям нервную концовку. Однако Антипин спас хозяев, выудив мяч из нижнего угла.

Третье подряд поражение «Алании». Владикавказ — второй, отставание от «Балтики» — три очка.

«Балтика»: фактор Гузины

«Балтика» довела свою беспроигрышную серию до 18 матчей! Дома команда Сергея Игнашевича взяла верх над «Шинником» Вадима Евсеева. С первых минут калининградцы начали играть с позиции силы, расшатывая оборону гостей. Вновь выделялся Гузина. Босниец действовал по всему фронту атаки, опускался вниз в поисках мяча.

Именно Гузина на 30-й минуте выдал мягкий заброс в штрафную на Кленкина, который головой скинул мяч Мусаеву. Молодой форвард отпасовал Казаеву — хавбек бил на исполнение в левый от себя угол. Вамбольт в красивом прыжке забрал мяч намертво.

После перерыва Гузина все-таки поучаствовал в голевой атаке. Дудиев через минуту после выхода на замену подал угловой. Боснийский легионер здорово головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Радмановац также головой забил единственный мяч в этой встрече.

Впрочем, сербский защитник мог организовать и второй гол в матче — в свои ворота. После его грубой шибки Кулишев стрелял из выгодной позиции — мимо ворот.

— Мы вам ничего не дали создать с игры. Вновь вы забили со стандарта. Заслуженная победа хозяев. В первом тайме мы проигрывали единоборства, не имели контригры. Если бы мы пропустили пораньше, возможно, мои футболисты раньше успокоились бы. Давно мы не побеждаем на выезде... — сказал на пресс-конференции Евсеев.

«Балтика» — единоличный лидер турнира. Отрыв от «Алании» — три очка.

«Арсенал» не взял Тольятти

«Арсенал» не смог на выезде победить «Акрон». Туляки имели серьезное преимущество до перерыва. Однако два сейва Волкова не позволили отличиться Манулову и Кайнову. А ведь еще была штанга после удара Алиева.

Голкипер хозяев был, пожалуй, самой заметной фигурой на поле и после перерыва, справившись с неприятным выстрелом Яковлева со штрафного.

В итоге — нулевая ничья. «Арсенал» делит 5-6-е места со «СКА-Хабаровск». Команда Романа Шаронова, в свою очередь, одержала пятую победу кряду, на выезде разгромив «Краснодар-2» (4:1).