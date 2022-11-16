Кто заменит Слуцкого в «Рубине»? Что будет с клубом после ухода тренера?

Инсайды «СЭ».

«Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого — тренер во вторник утром на клубной базе встретился с командой и сообщил ей, что подал в отставку.

Решение тренера не эмоциональное. Он мог уже после удаления в игре с «Енисеем» в воскресенье в порыве сказать, что уходит. Однако взял время на размышление и только в понедельник пришел к окончательному решению.

В тот день у команды был выходной: Слуцкий был в Москве по личным делам, а во вторник утром прилетел в Казань — сообщить о своем решении. В клубе мало кто знал о том, что Слуцкий покинет «Рубин». У команды была запланирована теория, и перед ее началом тренер ошарашил игроков этой новостью. В тот же день Слуцкий собирался вернуться в Москву — в Казани его уже ничего не держит.

Никаких неустоек и компенсаций в договоре тренера и клуба не было. Еще в декабре 2019-го на этом настаивал сам Слуцкий: чтобы ни у него, ни у руководства не было никаких обязательств на случай, если одна из сторон решит расстаться. Хотя контракт тренера был рассчитан до 2024 года. Слуцкий еще после своего назначения объяснял, что такой срок контракта — лишь знак взаимного доверия, и не факт, что он отработает его целиком. Так и случилось.

Информации о дальнейших планах тренера очень мало. Говорят, что специалист хотел бы взять небольшую паузу в карьере — последний год в «Рубине» получился нервным и отнял у Слуцкого много эмоциональных сил. Теперь он сможет уделить больше времени своей академии в Волгограде и чуть выдохнуть.

Как сообщают в «Рубине», никаких прощальных пресс-конференций и мероприятий для прессы или болельщиков Слуцкий совместно с клубом проводить не планирует.

Юрий Уткульбаев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кто такой Уткульбаев и есть ли еще кандидаты?

Очевидно, что за сутки найти нового тренера «Рубин» никак не мог. Никто целенаправленно не готовился к тому, что Слуцкий уйдет. Генеральный директор Рустем Сайманов доверял тренеру, о чем говорил и после вылета в ФНЛ, и по ходу этого сезона в первой лиге. Ситуация не изменилась, а решение уйти — именно тренерское.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Уткульбаев — не чужой для «Рубина» человек. Последнее время он работал в клубном департаменте развития футболистов, а ранее — в «Нефтехимике», с которым показывал неплохие результаты: вывел команду из ПФЛ в ФНЛ и занял с ней пятое место — в шаге от стыковых матчей за место в РПЛ.

Уткульбаев работал в «Рубине» и тренером — в молодежной команде и «Рубине-2», а шанс встать у руля основы ждал много лет. В последние месяцы тренер регулярно смотрел матчи из ложи с гендиректором Саймановым, а также нередко появлялся на тренировках команды Слуцкого. То есть у «Рубина» под боком был тренер на замену, но пока непонятно, как его оценивает руководство — рассчитывает на него на полных основаниях или все-таки будет присматриваться.

Возможно, решение будет после двух ближайших матчей с «Уфой» и «Нефтехимиком» — Уткульбаев может проявить себя в них и получить возможность доработать до конца сезона.

При этом есть слухи по другим кандидатам. Например, по экс-тренеру «Сочи» Вадиму Гаранину, который с «Енисеем» в прошлом сезоне разнес «Рубин» в Кубке России. А также, по информации «СЭ», в клубе упоминалась кандидатура Андрея Федорова — до недавних пор и.о. главного тренера «Локомотива», который был капитаном «Рубина» в нулевых и возглавлял селекционный отдел клуба после завершения игровой карьеры. Говорят и об Игоре Черевченко — с ним «Рубин» контактировал, еще когда из клуба уходил Курбан Бердыев. Нельзя исключать, что спустя годы в Казани снова вспомнят о специалисте.

Но очевидно, что за сутки, которые были у «Рубина», найти готовый вариант по главному тренеру нереально. Поэтому принято временное решение — закончить год с Уткульбаевым и в дальнейшем изучать все варианты, в том числе и с тем, чтобы убрать приставку «и.о.» у нового тренера. Все-таки в Казани есть ожидания, что у местного тренера в родном клубе все может сложиться удачно.

Кто уйдет за Слуцким?

В «Рубине» остается много сотрудников, которые приходили к Слуцкому и под него — из-за добрых отношений, доверия тренера либо как игроки, потому что выбирали клуб, в котором работает знакомый им тренер.

Пока в Казани не говорят о каких-то дальнейших расставаниях с персоналом или кем-то из штаба Слуцкого. До конца года серьезные изменения вряд ли будут.

Но обозначим, что вместе с тренером в клуб приходил спортивный директор Олег Яровинский — он работал со Слуцким в ЦСКА, «Халл Сити» и «Витессе». Пока в клубе не идет речи о его уходе.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

К Слуцкому пришел и нынешний главный врач «Рубина» Михаил Бутовский, по работе которого есть вопросы у болельщиков. В команде в этом сезоне вал травм, но в клубе, судя по всему, не видят в этом вины врача. Также креатура тренера — массажист Сергей Быков.

Тренер Александр Дутов летом пополнил штаб «Рубина» как тренер по стандартам, перейдя из «Факела», а ранее играл у Слуцкого в «Олимпии» и «Уралане». Также Слуцкий с первых дней в «Рубине» пригласил в свой штаб и Олега Веретенникова. Олег Кузьмин и Сергей Козко работали в клубе и до Слуцкого, но ничего нельзя исключать.

Захочет ли новый тренер собрать свой штаб или продолжит сотрудничество с бывшими помощниками Слуцкого — пока непонятно. Первая тренировка Уткульбаева пройдет только в среду.

Что касается игроков, то, по слухам, больше всего новости об уходе Слуцкого огорчились Джоэль Фамейе, Алан Дзагоев и Олег Иванов. Все они приходили в «Рубин» под тренера. Да, у них действующие контракты, но не исключено, что кто-то из футболистов с уходом любимого тренера захочет уехать из Казани.

Как говорят источники «СЭ» в «Рубине», перестройка в составе зимой планировалась еще и до ухода Слуцкого. С его отставкой ее масштабы могут вырасти.