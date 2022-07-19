Болельщик в Казани = преступник?

Дикая история на матче ФНЛ в Казани. Переодетые в стюардов полицейские нанесли травму болельщику и на сутки посадили его в камеру.

На матче первого тура ФНЛ в Казани между «Рубином» и «Родиной» произошел жуткий случай. Болельщику хозяев Тимуру Хайрутдинову сломали палец и хотят лишить походов на футбол на длительный срок. Как это обычно бывает, Тимур оказался не в то время и не в том месте, и, казалось бы, обычный поход на футбол обернулся для преданного фаната «Рубина» травмой и серьезными проблемами. Руководство республики и правоохранительные органы не только не помогают попавшему в беду человеку, а, наоборот, хотят повесить на него все свои косяки.

Тимур поддерживает «Рубин» на протяжении 20 лет, а последние 10 лет покупает сезонные абонементы на матчи любимой команды. Несмотря на вылет из элитного дивизиона, фанат и в этом году приобрел абонемент и приехал из пригорода столицы Татарстана на игру на автомобиле. Придя на стадион, Тимур обнаружил, что не может попасть на свой сектор из-за ремонта на стадионе. Сотрудники арены открыли ворота и впустили всех болельщиков на один из секторов, не проверяя места в билетах и абонементах. По словам моих источников, между Тимуром и стюардами начался конфликт в тот момент, когда Хайрутдинов захотел перейти на сектор и занять свое законное место. Также, по моей информации, стюардами на стадионе оказались переодетые в штатское сотрудники казанской полиции, которые и спровоцировали конфликт, обвинив Тимура в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Болельщик «Рубина» Тимур Хайрутдинов. Фото Соцсети

Понятно, что приехавший на личном автомобиле из Зеленодольска (45 км от Казани) Хайрутдинов в этот день не пил. Никакие доводы о том, что он всего лишь хочет занять свое место на стадионе, на переодетых полицейских не действовали. В результате конфликта болельщику попросту сломали палец и начали применять грубую физическую силу, а затем вывели его со стадиона и на сутки отправили в камеру. Хорошо, что у полицейских хватило ума оказать болельщику первую помощь, больше никакой помощи Тимуру, естественно, никто из сотрудников правопорядка не оказывал. По итогам суда Хайрутдинову запретили посещать стадион сроком на полгода и выписали штраф в 5000 рублей, который за фаната оплатил тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. После инцидента Хайрутдинов был приглашен на базу клуба, где его поддержали игроки и тренерский штаб.

К сожалению, никуда не ушли времена, когда болельщики на российских стадионах — самые бесправные люди. Сотрудники полиции могут применять физическую силу, когда им просто что-то не нравится. Неужели для руководства полиции Республики Татарстан преданный футбольный болельщик по умолчанию является преступником, а на его права и свободы можно не обращать никакого внимания?

Я практически уверен, что никто из виновных в этой истории не будет наказан, но хотелось бы добиться хоть какой-то справедливости для фаната, который уже заявил, что продолжит ходить на футбол после истечения срока дисквалификации. От руководства республики и казанских полицейских хотелось бы услышать ответ на простой вопрос: а если бы на месте Тимура оказался кто-то из ваших детей, вы были бы этому рады? Очень надеюсь, что руководство ФНЛ проведет свое расследование и справедливость в этом диком деле все-таки восторжествует.