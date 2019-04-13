"Зенит-2" обыграл "Балтику", но остался последним в таблице

"Зенит-2" обыграл "Балтику" в 31-м туре Олимп-ФНЛ - 2:0. Петербуржцы занимают последнее место в таблице. В 2019 году они одержали три победы в семи играх. За первую половину сезона "Зенит-2" выиграл только один матч.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

31-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:2)

Голы: Вяткин, 10 (0:1). Маркин, 39 (0:2).

Нереализованный пенальти: Магаль, 78 (вратарь)

"Балтика": Помазан, Лапин (Захаров, 74), Тишкин, Каленкович, Алибеков, Крючков, Магаль, Шаваев, Саплинов, Глушков, Дядюн (Кузьмичев, 72).

"Зенит-2": Городовой, Вяткин, Сергеев, Маклаков, Прохин, Синяк (Скроботов, 84), Богаев (Макеев, 76), Мостовой, Буранов, Маркин (Иванов, 88), Еловских (Воробьев, 59).

Предупреждения: Тишкин, 34. Каленкович, 38. Синяк, 45+1. Крючков, 71. Кузьмичев, 74. Алибеков, 90+4.

Удаление: Тишкин, 58.

Судья: Сухой (Люберцы).

13 апреля. Калининград. Стадион "Калининград".

"Армавир" - "Химки" - 0:2 (0:1)

Голы: Рязанцев, 21 - с пенальти (0:1). Кухарчук, 76 (0:2).

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Таказов, Лусикян (Мирошниченко, 80), Падерин (Лаук, 84), Клопков, Романенко (Безлихотнов, 59), Гурфов, Синявский (Веркашанский, 77).

"Химки": Хомич, Смирнов, Филин, Алисейко, Данилкин, Кухарчук, Петрусев (Алиев, 56), Ланин, Корян (Тихий, 66), Рязанцев, Барков (Димидко, 88).

Предупреждения: Лусикян, 23. Падерин, 30. Ланин, 45+1. Синявский, 57. Таказов, 74. Концедалов, 87.

Судья: Амелин (Тула).

13 апреля. Армавир. Стадион "Юность".