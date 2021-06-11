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Защитник Максим Шоркин покинул «Торпедо»

19:15
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Защитник «Торпедо» Максим Шоркин покинул расположение команды на сборе в подмосковных Бронницах, информирует пресс-служба клуба в Instagram.

Сообщается, что контракт 30-летнего футболиста с «Торпедо» истек по окончании сезона-2020/21, после чего игрок поддерживал форму и тренировался с командой по согласованию с тренерским штабом черно-белых.

Публикация от Torpedolife (@torpedolife)

В минувшем сезоне защитник провел за «Торпедо» 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CP_BWmSjhr1/

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