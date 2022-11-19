Голландский журналист: «Непонятно, как после одной из лучших наших команд Слуцкий докатился до второй лиги России»

Голландский журналист издания Gelderlander Лекс Ламмерс выразил удивление, что Леонид Слуцкий после работы в Нидерландах оказался в Первой лиге России.

— После «Витесса» Слуцкого возглавил казанский «Рубин», с которым вылетел в ФНЛ. Вас это удивило?

— Честно говоря, мне непонятно, как после одной из лучших команд Голландии он докатился до второй лиги России. Почти ничего не знаю о РПЛ и уровне «Рубина», но по результатам видно, что стиль игры Слуцкого устарел даже по меркам российского футбола, — цитирует Sport24 Ламмерса.

Слуцкий возглавлял нидерландский «Витесс» с марта 2018 по ноябрь 2019 года.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года. В прошлом сезоне казанская команда под его руководством вылетела из премьер-лиги.