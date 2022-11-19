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Голландский журналист: «Непонятно, как после одной из лучших наших команд Слуцкий докатился до второй лиги России»

Мария Гусева
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Голландский журналист издания Gelderlander Лекс Ламмерс выразил удивление, что Леонид Слуцкий после работы в Нидерландах оказался в Первой лиге России.

— После «Витесса» Слуцкого возглавил казанский «Рубин», с которым вылетел в ФНЛ. Вас это удивило?

— Честно говоря, мне непонятно, как после одной из лучших команд Голландии он докатился до второй лиги России. Почти ничего не знаю о РПЛ и уровне «Рубина», но по результатам видно, что стиль игры Слуцкого устарел даже по меркам российского футбола, — цитирует Sport24 Ламмерса.

Слуцкий возглавлял нидерландский «Витесс» с марта 2018 по ноябрь 2019 года.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года. В прошлом сезоне казанская команда под его руководством вылетела из премьер-лиги.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Витесс
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
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 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
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 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
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 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
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 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
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 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
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 Велес 18 5 1 12 13-30 16
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 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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