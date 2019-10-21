Владимир Горюнов: «Где Веретенников потом заиграл, кроме «Ротора»? Нигде»

Бывший владелец «Ротора» Владимир Горюнов вспомнил лучших игроков, которые выступали в его команде, и самый яркий момент в истории клуба.

— Веретенникова звал «Вердер», а вы не отпустили.

— Это такая ложь! Я матершинник, но верующий человек. Если бы его туда позвали, я бы сам его отвез! А где этот парень потом заиграл, кроме «Ротора»? Нигде? Дай бог ему здоровья, пусть это останется на его совести, — сказал Горюнов в интервью Youtube-каналу «Красава».

Я за него ничего не рассказал, а могу такое, что уши отвянут у тех же болельщиков, которые хлопают ему в ладоши. Я не буду ни об одном футболисте делать репортажи, никогда не позволю. Люди зачитаются.

— Кто был лидером? Есипов или Веретенников?

— По своей чистоте конечно же Валерка. Не было бы Беркетова — не было и Веретенникова. Парень без конца ему выкатывал — только забей. Он же нигде потом не заиграл. Сейчас он тренирует?

— Вторую команду «Ротора».

— Гениальность его в чем? Команда где сейчас?

— Пик «Ротора» — золотой матч или проход «МЮ»?

— Это 1988 год, когда «Ротор» вышел в высшую лигу СССР. Это был совсем другой чемпионат: Киев, Тбилиси, Минск, «Арарат», московские клубы. Пальцем не буду показывать, но это не Тамбов.