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Сегодня, 11:15

Владелец «Акрона» рассказал о том, как взял в управление академию имени Коноплева

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» рассказал подробности о том, как взял в управление академию имени Коноплева, в свое время ставшую одним из главных поставщиков сильных футболистов в России, но после ухода Романа Абрамовича и его структур из российского футбола сбавившую обороты.

— Вы же в минувшем году стали учредителем академии Коноплева, которая после выхода из бизнеса структур Романа Абрамовича долгое время принадлежала области и, грубо говоря, загибалась. Долго ли вы к этому шли, в каком состоянии ее нашли — и что будете там перестраивать?

— Последние три года мы стремились к тому, чтобы каким-то образом взять академию в управление. Думали купить, взять в концессию, рассматривали какие-то другие формы сотрудничества. В результате непрерывных переговоров с областью достигли соглашения, что берем академию в концессию на 20 лет. При этом у нас есть безусловные обязанности по улучшению ее инфраструктуры. Мы должны вложить 500 миллионов рублей, но уже очевидно, что потратим кратно больше. Я купил шесть итальянских футбольных полей, они уже лежат на складе. Весной начнем строительные работы, будем перестилать поля. Инвестиции в академию будут глобальными.

— Реально ли восстановить репутацию той Академии имени Коноплева, которая выпустила Алана Дзагоева, Романа Зобнина и множество других известных игроков?

— Думаю, вполне. Она до сих пор каждый год выпускает двух-трех мальчишек, которые дорастают до РПЛ. Так, ей до сих пор поступают солидарные выплаты от «Локомотива» за двух футболистов, которые только что играли против нас на Кубок — Максима Глушенкова и Ивана Кузьмичева. Последний, по иронии судьбы, не забил нам решающий пенальти.

Ранее Морозов выразил восхищение владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и рассказал, о чем спросил бы у него при встрече.

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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34 тур
25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 21 1 1
Младен Кашчелан

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Балтика

 17 1 5
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