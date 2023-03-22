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Сегодня, 10:45

Владелец «Акрона» рассказал о ситуации со стадионом в Тольятти

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владелец ФК «Акрон» в интервью «СЭ» рассказал о ситуации со стадионом в Тольятти. Сейчас этот клуб первой лиги выступает на трехтысячной арене в Жигулевске.

— Кстати, о месте проведения матча с «Локомотивом». Вы играете на трехтысячнике в Жигулевске. Как долго это продлится, и как обстоят дела со строительством нового стадиона в Тольятти? Строите ли вы его на свои средства, и сколько он будет вмещать?

— Да, так получилось, что сейчас играем в Жигулевске на «Кристалле». Это комфортный, уютный, но достаточно маленький стадион. Конечно, мы хотели бы играть в Тольятти — городе, где находится штат нашей управляющей компании и работает большинство наших сотрудников. Мы рассматривали возможность строительства нового стадиона. Но, к сожалению, в текущей экономической ситуации вынуждены были пересмотреть эти планы. Мы стали кратно меньше зарабатывать, поэтому решили приостановить проект с новой ареной. Если строить стадион правильно и по уму, то это не менее 10-15 миллиардов рублей. К таким инвестициям мы сейчас не готовы.

Пока, видимо, вернемся к идее реконструкции стадиона «Торпедо» (на котором в 90-е годы в высшем российском дивизионе играла тольяттинская «Лада», — Прим. И.Р.). Это 18-тысячник, он морально устарел. Если мы договоримся с Самарской областью — потому что арена принадлежит городу — то реконстрируем этот стадион и впоследствии будем на нем играть.

— Каких денег это потребует?

— Планируем вложить миллиард рублей или чуть больше.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги с 27 очками в 23 матчах. Команда вышла в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором сыграет с московским «Динамо».

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
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Балтика

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Рубин

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Иван Тимошенко

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П
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Артур Галоян

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КАМАЗ

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Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
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