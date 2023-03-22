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Владелец «Акрона» выразил восхищение Галицким и рассказал, о чем спросил бы его при встрече

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владелец частного ФК «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» выразил восхищение коллегой из «Краснодара» Сергеем Галицким и рассказал, о чем бы спросил того при встрече.

— Частных клубов в России очень мало, и главный из них — «Краснодар». В чем вы берете пример с Сергея Галицкого, а в чем хотели бы пойти другим путем? Знакомы ли с ним лично?

— К сожалению, пока с Сергеем Николаевичем лично не знаком. Конечно, он для меня пример — как в бизнесе, так и в футболе. Других примеров в российском футболе не вижу и очень его уважаю, считаю его вклад в него бесценным. То, какую академию он построил, вызывает у меня восхищение и белую зависть.

— Если бы вам довелось с ним встретиться — о чем бы спросили?

— Начал бы с вопроса: «Сергей, а для чего вам всё это надо?» А потом, наверное, поговорили бы о развитии академии. Мне интересен его опыт и ошибки, которых важно не допустить. Кстати, в этом году нашей Академии имени Коноплева исполняется двадцать лет, и мы планируем провести небольшое торжественное мероприятие, на которое позовем звездных воспитанников. А также — провести круглый стол на тему развития детского футбола в России, куда пригласить представителей РФС, владельцев и директоров детских академий.

Ранее Морозов рассказал о ходе строительства нового стадиона «Акрона» в Тольятти.

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Футбол
ФК Акрон
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
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