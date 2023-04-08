«Алания» в большинстве обыграла «Велес» в матче первой лиги

«Алания» на выезде обыграла «Велес» в матче 26-го тура первой лиги — 2:1.

В составе победителей голами отметились Максим Петров и Батраз Гурциев. За «Велес» мяч забил Геворк Саркисян.

Московская команда осталась в меньшинстве на 36-й минуте встречи. Евгений Макеев получил две желтые карточки и покинул поле.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 44 очка. «Велес» располагается на 15-й строчке — 25 очков.