«Акрон» в большинстве сыграл вничью с «Енисеем»
«Акрон» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 26-го тура первой лиги — 1:1.
У хозяев на 45+3-й минуте забил Сергей Макаров. Гости отыгрались во втором тайме — забил Андрей Окладников.
У тольяттинцев на 26-й минуте пенальти не реализовал Вонстантин Савичев. Красноярцы с 47-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дениса Самойлова.
«Акрон» с 34 очками занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги. «Енисей» — 4-й с 44 очками.
«Кубань» на выезде обыграла тульский «Арсенал» — 2:1.
У гостей забивали Валерий Чуперка и Алексей Рыбин. У хозяев отметился Кирилл Большаков.
«Шинник» и «Волга» не выявили победителя — 2:2. Матч проходил в Ярославле.
У хозяев отличились Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов. У гостей голы на счету Биляла Билялова и Евгения Воронина.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
|7.04
|18:00
|
Волгарь – Рубин
|0 : 0
|7.04
|20:30
|
Балтика – Родина
|0 : 0
|8.04
|10:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|0 : 0
|8.04
|14:00
|
Велес – Алания
|1 : 2
|8.04
|16:00
|
Акрон – Енисей
|1 : 1
|8.04
|16:00
|
Арсенал – Кубань
|1 : 2
|8.04
|16:00
|
Шинник – Волга
|2 : 2
|8.04
|16:30
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|1 : 0
|9.04
|14:00
|
Краснодар-2 – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6