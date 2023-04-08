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Сегодня, 17:55

«Акрон» в большинстве сыграл вничью с «Енисеем»

Руслан Минаев
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«Акрон» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 26-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев на 45+3-й минуте забил Сергей Макаров. Гости отыгрались во втором тайме — забил Андрей Окладников.

У тольяттинцев на 26-й минуте пенальти не реализовал Вонстантин Савичев. Красноярцы с 47-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дениса Самойлова.

«Акрон» с 34 очками занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги. «Енисей» — 4-й с 44 очками.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:1
Енисей

«Кубань» на выезде обыграла тульский «Арсенал» — 2:1.

У гостей забивали Валерий Чуперка и Алексей Рыбин. У хозяев отметился Кирилл Большаков.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:2
Кубань

«Шинник» и «Волга» не выявили победителя — 2:2. Матч проходил в Ярославле.

У хозяев отличились Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов. У гостей голы на счету Биляла Билялова и Евгения Воронина.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:2
Волга Ул

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Енисей
ФК Кубань
ФК Шинник
1
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«Алания» в большинстве обыграла «Велес» в матче первой лиги

Гол Глушкова принес махачкалинскому «Динамо» победу над «КАМАЗом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 26 12 8 6 41-28 44
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 0 : 0
7.04 20:30
Балтика – Родина
 0 : 0
8.04 10:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 0
8.04 14:00
Велес – Алания
 1 : 2
8.04 16:00
Акрон – Енисей
 1 : 1
8.04 16:00
Арсенал – Кубань
 1 : 2
8.04 16:00
Шинник – Волга
 2 : 2
8.04 16:30
Динамо Мх – КАМАЗ
 1 : 0
9.04 14:00
Краснодар-2 – Уфа
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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