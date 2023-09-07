Самсонов и Шляков расторгли контракты с «Торпедо»

Защитники Артем Самсонов и Евгений Шляков покинули «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Самсонов играл в молодежных, второй и первой командах «Торпедо» с 2004 по 2013 год. После чего перешел в «Сибирь». Вернулся в московский клуб свободным агентом в 2018 году. Всего за первую команду футболист сыграл 223 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

Шляков перешел в «Торпедо» зимой 2023 года из воронежского «Факела». Всего за клуб футболист провел 16 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.