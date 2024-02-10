В «Родине» рассказали о будущем Тимошенко, которым интересуются клубы РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» об интересе клубов РПЛ к 24-летнему нападающему Ивану Тимошенко.

«У Тимошенко длительный контракт с «Родиной». У нас с Ваней гармония, он ни разу не высказал пожелание сменить команду, а предложений таких, которые нельзя не принять, у нас по нему не было. Мы максимально заинтересованы, чтобы игрок был с нами как можно дольше. В любом случае в это трансферное окно Ваня уже не уйдет. Что касается лета — трансфер возможен, но будет зависеть от целого ряда факторов», — сказал Зинин «СЭ».

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей в составе «Родины» и забил 12 голов.