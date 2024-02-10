Самедов считает, что Комбаров может стать хорошим тренером

Селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

«Он провел хороший сезон в «Звезде», у него там вполне получалось. А сейчас у Дмитрия новый этап, новая команда. Думаю, у него есть все, чтобы стать хорошим тренером», — приводит слова Самедова Sport24.

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.