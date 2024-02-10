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10 февраля, 20:46

Тихонов рассказал о трансферной политике «Енисея»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Тихонов, назначенный в январе главным тренером красноярского «Енисея», рассказал о новичках команды и желании властей видеть в составе больше местных воспитанников.

«Серьезные ли потери Ланина и Глушакова? Если бы я чуть раньше пришел, возможно, этих потерь бы и не было. Так что мы смотрим сейчас, как это будет дальше выглядеть. Смотрим, возможно ли будет усиление. У нас не такой богатый клуб, чтобы могли позволить себе покупать футболистов. Мы будем смотреть, если кто-то будет, допустим, доступен бесплатно. Я заблокировал несколько трансферов? У нас команда. Как это — приходите, забирайте кого хотите? У нас команда, и мы не собирались никого отдавать. Я еще раз говорю, если бы я на неделю раньше пришел бы, возможно и двух трансферов, которые случились до меня, не было бы. Так что команда есть, команда существует. Мы будем стараться прогрессировать. Если будет возможность усилиться, мы это сделаем. У многих игроков закончатся летом контракты. Неизвестно, что будет дальше. В данный момент мы работаем, пытаемся организоваться. Я надеюсь, что на встрече с губернатором будем дальше разговаривать: как это будет дальше будет выглядеть. Мы тренируемся в данный момент, должны подготовиться к чемпионату», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 20 матчей «Енисей» занимает десятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-esli-by-ya-prishyol-chut-ranshe-vozmozhno-u-eniseya-ne-bylo-by-poter-332896/
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
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Денис Самойлов

Тюмень

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Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

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