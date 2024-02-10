Тихонов рассказал о трансферной политике «Енисея»

Андрей Тихонов, назначенный в январе главным тренером красноярского «Енисея», рассказал о новичках команды и желании властей видеть в составе больше местных воспитанников.

«Серьезные ли потери Ланина и Глушакова? Если бы я чуть раньше пришел, возможно, этих потерь бы и не было. Так что мы смотрим сейчас, как это будет дальше выглядеть. Смотрим, возможно ли будет усиление. У нас не такой богатый клуб, чтобы могли позволить себе покупать футболистов. Мы будем смотреть, если кто-то будет, допустим, доступен бесплатно. Я заблокировал несколько трансферов? У нас команда. Как это — приходите, забирайте кого хотите? У нас команда, и мы не собирались никого отдавать. Я еще раз говорю, если бы я на неделю раньше пришел бы, возможно и двух трансферов, которые случились до меня, не было бы. Так что команда есть, команда существует. Мы будем стараться прогрессировать. Если будет возможность усилиться, мы это сделаем. У многих игроков закончатся летом контракты. Неизвестно, что будет дальше. В данный момент мы работаем, пытаемся организоваться. Я надеюсь, что на встрече с губернатором будем дальше разговаривать: как это будет дальше будет выглядеть. Мы тренируемся в данный момент, должны подготовиться к чемпионату», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 20 матчей «Енисей» занимает десятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).