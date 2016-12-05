15:02 5 декабря | ФУТБОЛ — ФНЛ

В пятницу РФС рассмотрит претензии Денисова и Погребняка по зарплате к "Динамо"

0
0
0
3

Как стало известно "СЭ", в пятницу палата по разрешению споров РФС рассмотрит жалобу игроков "Динамо"Игоря Денисова, Павла Погребняка и Виталия Дьякова. Футболисты требуют, чтобы клуб выплатил им зарплату за два месяца.

Заметим, что Денисов находится в аренде в "Локомотиве", Дьяков – в "Томи", а Погребняк не проходит в состав бело-голубых. В нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ форвард провел три матча, а также принял участие в одной встрече Кубка России, в общей сложности проведя на поле 116 минут.

В руководстве московского клуба от комментариев отказались. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0
3
Материалы сюжета: "Динамо": исторический вылет
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

baddy

Давайте вытрясайте из Днища свои гроши, как раз им подбросили деньжат.

17:29 5 декабря

bond1951

присосались пиявки а на завод на стройку в шахту

15:33 5 декабря

shpasic

сейчас Динамо прочитает новость про грузинскую команду, и выплатит им сосисками. всё равно Паша на большее не заработал.

15:30 5 декабря

Гаттузо зол!

Зато у Гурамчика нет никаких претензий к полицаям, он свой кэш уже вложил в сеть шашлычных.

15:15 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ