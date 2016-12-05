В пятницу РФС рассмотрит претензии Денисова и Погребняка по зарплате к "Динамо"

Как стало известно "СЭ", в пятницу палата по разрешению споров РФС рассмотрит жалобу игроков "Динамо" – Игоря Денисова, Павла Погребняка и Виталия Дьякова. Футболисты требуют, чтобы клуб выплатил им зарплату за два месяца.

Заметим, что Денисов находится в аренде в "Локомотиве", Дьяков – в "Томи", а Погребняк не проходит в состав бело-голубых. В нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ форвард провел три матча, а также принял участие в одной встрече Кубка России, в общей сложности проведя на поле 116 минут.

В руководстве московского клуба от комментариев отказались. (Виталий АЙРАПЕТОВ)