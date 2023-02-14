В Кремле отреагировали на драку футболистов российской и украинской команд в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на драку футболистов «Шинника» и украинского «Миная» на сборах в Турции.

«Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», — приводит слова Пескова Sport24.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Затем сообщалось, что футболисты «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского клуба. «Шинник» также переедет в другой отель.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.