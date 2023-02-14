Игроки украинского «Миная» покинули отель в Турции после драки с российским «Шинником»

Игроки украинского «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского «Шинника», информирует РИА «Новости» Спорт. Футболисты украинской команды переедут в другой отель.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что между футболистами команд произошел конфликт в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Сотрудники отеля смогли остановить конфликт, однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с участием других российских игроков. Позднее в Сети появилось видео инцидента.