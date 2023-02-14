Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:14

Генеральный директор «Шинника» Кулаков заявил, что игроки не были пьяны во время конфликта

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что футболисты ярославской команды не были пьяны во время конфликта с игроками украинского «Миная».

«Информация, что игроки «Шинника» были в нетрезвом состоянии, не соответствует действительности, — цитирует РИА «Новости» Кулакова. — Даже не хочется это комментировать. Понятное дело, что отель и украинский клуб будут защищать себя. Отель будет валить на нас ответственность вместо того, чтобы обеспечить безопасность на сборах. Пусть они лучше расскажут, почему такая ситуация вообще стала возможна, как мы оказались вместе в отеле. Предлагаю отелю ответить на этот вопрос, а не обвинять нашу команду в том, что команда была в нетрезвом виде. Если у них есть какие-то доказательства, пусть предоставят».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Источник: РИА
Читайте также
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
Global Times заявила о достижении Россией целей СВО на Украине
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
СМИ узнали о несогласии кредиторов на отсрочку выплаты долга «Нафтогаза»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроков «Шинника» после драки с «Минаем» хотели переселить в отель, где размещалась другая украинская команда

В Кремле отреагировали на драку футболистов российской и украинской команд в Турции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости