Генеральный директор «Шинника» Кулаков заявил, что игроки не были пьяны во время конфликта

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что футболисты ярославской команды не были пьяны во время конфликта с игроками украинского «Миная».

«Информация, что игроки «Шинника» были в нетрезвом состоянии, не соответствует действительности, — цитирует РИА «Новости» Кулакова. — Даже не хочется это комментировать. Понятное дело, что отель и украинский клуб будут защищать себя. Отель будет валить на нас ответственность вместо того, чтобы обеспечить безопасность на сборах. Пусть они лучше расскажут, почему такая ситуация вообще стала возможна, как мы оказались вместе в отеле. Предлагаю отелю ответить на этот вопрос, а не обвинять нашу команду в том, что команда была в нетрезвом виде. Если у них есть какие-то доказательства, пусть предоставят».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.