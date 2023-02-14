Руководство «Шинника» сделало заявление по поводу драки российских и украинских футболистов на сборах в Турции

Руководство ярославского «Шинника» сделало официальное заявление по поводу драки футболистов российской команды с игроками украинского клуба «Минай».

13 февраля футболисты ярославского клуба и украинской команды устроили массовую потасовку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

«Вечером, 13 февраля на территории отеля Сигинус, находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай».

В связи с этим футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и Клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Следует отметить, что бронирование данного отеля, состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы Клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы», — написано в сообщении клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство ярославского клуба приняло решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем.

Также в сети появилось видео драки футболистов российской и украинской команд в Турции.