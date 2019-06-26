В ФНЛ тоже изменится лимит. С сезона-2020/21 – 4 легионера в заявке

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал "СЭ" об изменениях в системе лимита на легионеров во втором по силе футбольном дивизионе России. Ефремов заявил, что с сезона-2020/21 лимит в ФНЛ будет касаться только заявки и перестанет ограничивать количество иностранцев на поле.

– С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться, – сообщил Ефремов.



В данный момент по регламенту в ФНЛ можно заявить до 5 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться только 3 из них. Изменения вступят в силу с сезона-2020/21. (Иван Торопцев)

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