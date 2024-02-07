В ФНЛ не видят необходимости в создании отдельной группы для крымских клубов

Президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что руководство лиги не видит необходимости создавать отдельную группу для крымских команд во второй лиге.

«ФНЛ получила письма с отказом от участия в сезоне-2024 от крымских команд «Океан» и «Кызылташ». Что касается возможного создания отдельной группы для крымских команд: если мы рассмотрим опыт прошлого сезона, то крымские команды принимали участие в подгруппе 1.1, где состав участников был следующий: «Рубин Ялта», «Севастополь», «СКА-Ростов», «Кубань-Холдинг» и «Динамо» из Ставрополя. Подгруппа 1.2 была представлена клубами «Алания-2», «Динамо Махачкала-2», «Легион», «Дружба», «Спартак-Нальчик» и «Машук-КМВ». Возникает логичный вопрос: а в чем необходимость, если это уже работает?» — приводит слова Измайлова ТАСС.

В 2023 году крымские клубы «Рубин Ялта» и «Севастополь» впервые выступали во второй лиге чемпионата России. Оба клуба решили не участвовать в Кубке.