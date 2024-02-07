Хайлоев рассказал, как попал в академию «Зенита» в 15 лет

Бывший полузащитник «Зенита» Руслан Хайлоев рассказал, как попал в академию клуба в 15-летнем возрасте.

«У нас проходил юношеский турнир в Крымске — туда пробились 16 лучших команд со всей России. Впервые за много лет «Тверь» вышла в финальную стадию. Тогда родители приехали меня поддержать. Со слов моего отца, к нему подсел мужчина и, указав на меня, спросил: «Кто этот парень? Где его родители?» По великому совпадению рядом оказался именно мой папа. Меня заметил селекционер академии Сергей Ломакин, который сильно мне помог и которому я очень благодарен. Он сказал мне, что теперь я в «Зените», — приводит слова Хайлоева Metaratings.ru.

Хайлоев с 2021 года выступал в составе «Зенита-2». В активе игрока 4 гола и 3 результативных передачи в 32 матчах.