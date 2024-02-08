Кротов: «Губернатор и тренер хотели видеть меня в «Волгаре». Надеюсь, помогу клубу своей игрой»

Нападающий Вячеслав Кротов высказался о своем возвращении в астраханский «Волгарь».

«Волгарь» выходил на меня с предложением и до Нового года, и после. Я был с семьей на отдыхе, звонили мне через знакомых. Сергей Александрович Павлов звонил мне неоднократно, была заинтересованность губернатора. Мои знакомые, приближенные к нему, тоже звонили. Все хотели меня видеть, чтобы я приехал. Надеюсь, помогу своей игрой клубу. Слышал, что на следующий год хотят поставить задачу выхода в РПЛ. Надеюсь, что эта история будет красива как на словах, так и на деле», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

Кротов тренировался в структуре «Волгаря» на старте своей карьеры — с 2011 по 2012 год.

Клуб из Астрахани на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 19 очков за 20 матчей.