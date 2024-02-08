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8 февраля, 12:56

Кротов: «Губернатор и тренер хотели видеть меня в «Волгаре». Надеюсь, помогу клубу своей игрой»

Алина Савинова
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Нападающий Вячеслав Кротов высказался о своем возвращении в астраханский «Волгарь».

«Волгарь» выходил на меня с предложением и до Нового года, и после. Я был с семьей на отдыхе, звонили мне через знакомых. Сергей Александрович Павлов звонил мне неоднократно, была заинтересованность губернатора. Мои знакомые, приближенные к нему, тоже звонили. Все хотели меня видеть, чтобы я приехал. Надеюсь, помогу своей игрой клубу. Слышал, что на следующий год хотят поставить задачу выхода в РПЛ. Надеюсь, что эта история будет красива как на словах, так и на деле», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

Кротов тренировался в структуре «Волгаря» на старте своей карьеры — с 2011 по 2012 год.

Клуб из Астрахани на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 19 очков за 20 матчей.

Источник: Metaratings.ru
Вячеслав Кротов
Футбол
ФК Волгарь
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Енисей

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