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Сегодня, 19:30

«Родина» — «Химки»: смотреть трансляцию матча ФНЛ

Матчи первой лиги «Родина» — «Химки» пройдет 19 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

19 апреля «Родина» в Москве примет «Химки» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги. Игра на стадионе «Сапсан Арена» начнется в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Родина» — «Химки» пройдет по подписке на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 20.55 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния 28-го тура ФНЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Родина» с главным тренером Франком Артигой находится на пятой строчке в турнирной таблице первой лиги с 44 очками после 26 туров. «Химки» с Андреем Талалаевым находятся на третьем месте с 45 баллами после 26 матчей.

Матчи Мелбет-Первой лиги также показывают бесплатно в официальном сообществе чемпионата в соцсети «ВКонтакте».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
2
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
3
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 - : -
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 13 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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