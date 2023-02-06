В «Балтике» рассказали, как команда продолжила работу после землетрясения в Турции

Пресс-служба «Балтики» рассказала о работе команды на сборах в Турции в день, когда в стране произошли два сильных землетрясения.

«У нас все в порядке. Команда на сборе в Турции, с утра провели тренировку, все идет по плану. Конкретно нашей команды данная ситуация не коснулась. Работаем в плановом режиме», — приводит заявление пресс-службы Metaratings.ru.

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.