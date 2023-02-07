Защитник Александр Масалов покинул «Уфу»

Защитник Александр Масалов и «Уфа» расторгли контракт по обоюдному решению сторон, сообщает пресс-служба команды.

Игрок выступал за уфимский клуб с августа 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 10 матчей за «Уфу» и оформил две результативные передачи.

Уфимцы занимают 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков за 20 матчей.