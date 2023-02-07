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Сегодня, 11:10

Защитник Александр Масалов покинул «Уфу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник Александр Масалов и «Уфа» расторгли контракт по обоюдному решению сторон, сообщает пресс-служба команды.

Игрок выступал за уфимский клуб с августа 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 10 матчей за «Уфу» и оформил две результативные передачи.

Уфимцы занимают 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков за 20 матчей.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/spasibo-aleksandr
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
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 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
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 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
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 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
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 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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 - : -
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КАМАЗ

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