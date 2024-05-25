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«Уфа» повторно подаст заявку на участие в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Уфа» планирует повторно подать заявку на участие в первой лиге, сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

«В комплекте документов «Уфе» необходимо сделать ряд дополнений, то есть все нормально, все по плану. Работа ведется, это был первый, назовем так, этап, будет и второй, и третий, это нормально. Вчера я разговаривал с гендиректором клуба, он понимает, что нужно сделать», — цитирует Хабибова ТАСС.

24 мая стало известно, что РФС отказал «Уфе», «Кубани» и «Волгарю» в выдаче лицензий для участия в первой лиге в следующем сезоне.

Источник: ТАСС
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
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Химки – Черноморец
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Алания – Динамо Мх
 2 : 0
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Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
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 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
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