«Уфа» повторно подаст заявку на участие в первой лиге
«Уфа» планирует повторно подать заявку на участие в первой лиге, сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
«В комплекте документов «Уфе» необходимо сделать ряд дополнений, то есть все нормально, все по плану. Работа ведется, это был первый, назовем так, этап, будет и второй, и третий, это нормально. Вчера я разговаривал с гендиректором клуба, он понимает, что нужно сделать», — цитирует Хабибова ТАСС.
24 мая стало известно, что РФС отказал «Уфе», «Кубани» и «Волгарю» в выдаче лицензий для участия в первой лиге в следующем сезоне.
Источник: ТАСС
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|18
|7
|9
|37-19
|61
|
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|17
|8
|9
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|59
|
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|
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|10
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|55
|
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|
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|
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|49
|
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|47
|
11
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|11
|9
|14
|31-35
|42
|
12
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|10
|11
|13
|30-36
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|34
|11
|8
|15
|33-36
|41
|
14
|Сокол
|34
|10
|8
|16
|32-53
|38
|
15
|Черноморец
|34
|7
|14
|13
|30-38
|35
|
16
|Ленинградец
|34
|8
|10
|16
|27-44
|34
|
17
|Волгарь
|34
|7
|13
|14
|29-44
|34
|
18
|Кубань
|34
|5
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|20-53
|23
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|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|3 : 0
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|1 : 0
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|1 : 2
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|2 : 3
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|20
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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