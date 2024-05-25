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Сегодня, 17:12

Оленев — о перспективах «Химок» в РПЛ: «У нас есть все шансы войти в десятку»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился эмоциями от выхода клуба в РПЛ.

«Хочу поздравить всех тех, кто в течение сезона поддерживал команду, — наших болельщиков. Хочу подчеркнуть важность работы тренерского штаба и Андрея Талалаева в особенности. Он вложил в этот результат весь свой профессионализм. Этот высокий результат работы каждого члена большой команды, каждого игрока, администраторов, сотрудников медицинского штаба. Конечно же, нашего инвестора, от поддержки которого зависит жизнь клуба и существование команды», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Оленева.

Также он оценил перспективы подмосковной команды в лиге сильнейших.

«Думаю, у нас есть все шансы войти в десятку. Встречи в рамках Кубка показали высокий потенциал команды», — добавил гендиректор.

По итогам сезона «Химки» набрали 66 очков за 34 матча. Команда вернулась в РПЛ спустя год после вылета в первую лигу.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

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