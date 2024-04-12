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Сегодня, 19:05

Талалаев о возможном подписании Дзюбы: «Трансферные вопросы будут решаться после того, как «Химки» выполнят задачу на сезон»

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил появившуюся новость о том, что клуб заинтересован в подписании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что подмосковная команда готова рассмотреть вариант с переходом 35-летнего игрока в случае выхода в РПЛ.

«Мы ищем нападающего, но трансферные вопросы будут решаться после того, как мы выполним задачу на этот сезон. Уровень игрока зависит от уровня задач, что в свою очередь зависит от разговора с инвестором клуба», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

На данный момент «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков в 25 матчах.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 встречах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
Артем Дзюба
Первая лига
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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В «Родине» отреагировали на возможный трансфер Дзюбы: «В теории и Роналду может присоединиться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
13.04 09:00
Енисей – Алания
 - : -
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 - : -
13.04 17:00
Химки – Шинник
 - : -
13.04 17:00
Волгарь – Тюмень
 - : -
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 - : -
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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