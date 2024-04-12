Талалаев о возможном подписании Дзюбы: «Трансферные вопросы будут решаться после того, как «Химки» выполнят задачу на сезон»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил появившуюся новость о том, что клуб заинтересован в подписании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
Ранее сообщалось, что подмосковная команда готова рассмотреть вариант с переходом 35-летнего игрока в случае выхода в РПЛ.
«Мы ищем нападающего, но трансферные вопросы будут решаться после того, как мы выполним задачу на этот сезон. Уровень игрока зависит от уровня задач, что в свою очередь зависит от разговора с инвестором клуба», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.
На данный момент «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков в 25 матчах.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 встречах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|25
|13
|6
|6
|40-29
|45
|
2
|Акрон
|25
|13
|6
|6
|35-21
|45
|
3
|Динамо Мх
|25
|13
|5
|7
|26-14
|44
|
4
|Арсенал
|25
|10
|11
|4
|30-18
|41
|
5
|Родина
|25
|11
|8
|6
|39-21
|41
|
6
|Алания
|25
|9
|10
|6
|29-30
|37
|
7
|Тюмень
|25
|10
|7
|8
|28-23
|37
|
8
|Нефтехимик
|25
|10
|7
|8
|25-22
|37
|
9
|Енисей
|25
|10
|3
|12
|41-34
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|25
|8
|7
|10
|25-28
|31
|
11
|Торпедо
|25
|8
|7
|10
|21-25
|31
|
12
|Шинник
|25
|8
|7
|10
|29-36
|31
|
13
|КАМАЗ
|25
|7
|9
|9
|23-26
|30
|
14
|Черноморец
|25
|7
|9
|9
|26-29
|30
|
15
|Ленинградец
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|
16
|Сокол
|25
|6
|7
|12
|21-41
|25
|
17
|Кубань
|25
|5
|7
|13
|18-33
|22
|
18
|Волгарь
|25
|4
|10
|11
|20-34
|22
|13.04
|09:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|13.04
|16:00
|
Черноморец – Акрон
|- : -
|13.04
|17:00
|
Химки – Шинник
|- : -
|13.04
|17:00
|
Волгарь – Тюмень
|- : -
|14.04
|13:30
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|14.04
|17:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кубань – КАМАЗ
|- : -
|14.04
|19:30
|
Родина – Ленинградец
|- : -
|15.04
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|20
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|12
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|17
|1
|3