Талалаев о возможном подписании Дзюбы: «Трансферные вопросы будут решаться после того, как «Химки» выполнят задачу на сезон»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил появившуюся новость о том, что клуб заинтересован в подписании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что подмосковная команда готова рассмотреть вариант с переходом 35-летнего игрока в случае выхода в РПЛ.

«Мы ищем нападающего, но трансферные вопросы будут решаться после того, как мы выполним задачу на этот сезон. Уровень игрока зависит от уровня задач, что в свою очередь зависит от разговора с инвестором клуба», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

На данный момент «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков в 25 матчах.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 встречах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.