В «Родине» отреагировали на возможный трансфер Дзюбы: «В теории и Роналду может присоединиться»

Пресс-служба «Родины» в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Родина» готова приобрести форварда, если выйдет в РПЛ.

«В теории к «Родине» и Криштиану Роналду может присоединиться», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Дзюба провел 23 матча за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024-го и будет автоматически продлен еще на год, если он сделает 10 результативных действий в РПЛ.