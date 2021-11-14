Тренер «Алании» снова заработал удаление. Что происходит с Гогниевым?

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в матче 22-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) с «Енисеем» (1:2) получил две желтые карточки и на 58-й минуте был удален из технической зоны.

Арбитр Кирилл Силантьев вынес первое предупреждение за неспортивное поведение — несогласие с решением судей. Второй раз Гогниев был наказан за то, что выскочил на поле и стал оскорблять своего же игрока Алана Хабалова, незадолго до этого получившего желтую карточку.

Скриншот эфира матча ОЛИМП-ФНЛ.

Тренер продолжил выяснять отношения с игроком и после того, как был удален. А перед тем как уйти на трибуну, обрушил свой гнев и на запасных.

Скриншот эфира матча ОЛИМП-ФНЛ.

Гогниев не в первый раз в этом году совершил дисциплинарный проступок. Он уже пропустил несколько матчей за оскорбительное поведение по отношению к арбитрам.