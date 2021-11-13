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«Балтика» дома обыграла «Акрон»

19:55
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«Балтика» победила «Акрон» (2:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ.

Голы забивали Ян Казаев и Владислав Лазарев. «Балтика» набрала 33 очка и занимает седьмое место. У «Акрона» 32 очка и восьмая позиция.

ФНЛ

22-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (1:0)

Голы: Казаев, 22 (1:0). Лазарев, 73 — с пенальти (2:0).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Мещанинов, Карпович, Макарчук, Попов, Кузьмин (Маркович, 69), Кленкин (Денисов, 89), Казаев (Джамилов, 59), Альшин (Алейник, 89), Шамкин (Лазарев, 58).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Зуев, Килин, Босов, Чудин (Нихаев, 77), Экра (Марухин, 61), Ефремов (Газданов, 20. Потапов, 77), Палиенко, Делькин (Песегов, 61), Гираев.

Предупреждения: Шамкин, 8. Экра, 30. Зуев, 37. Кузьмин, 45+2. Тишкин, 58. Попов, 86. Маркович, 87.

Судья: Анопа (Благовещенск).

13 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора
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