«Балтика» дома обыграла «Акрон»
«Балтика» победила «Акрон» (2:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ.
Голы забивали Ян Казаев и Владислав Лазарев. «Балтика» набрала 33 очка и занимает седьмое место. У «Акрона» 32 очка и восьмая позиция.
ФНЛ
22-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (1:0)
Голы: Казаев, 22 (1:0). Лазарев, 73 — с пенальти (2:0).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Мещанинов, Карпович, Макарчук, Попов, Кузьмин (Маркович, 69), Кленкин (Денисов, 89), Казаев (Джамилов, 59), Альшин (Алейник, 89), Шамкин (Лазарев, 58).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Зуев, Килин, Босов, Чудин (Нихаев, 77), Экра (Марухин, 61), Ефремов (Газданов, 20. Потапов, 77), Палиенко, Делькин (Песегов, 61), Гираев.
Предупреждения: Шамкин, 8. Экра, 30. Зуев, 37. Кузьмин, 45+2. Тишкин, 58. Попов, 86. Маркович, 87.
Судья: Анопа (Благовещенск).
13 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю