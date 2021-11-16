Денис Первушин покинул пост главного тренера «Чертаново», сообщает пресс-служба клуба.

«Просто иногда наступает момент для расставания — полюбовно, без взаимных претензий и с искренней благодарностью за совместную работу.

Денис Первушин — это тот человек, который ежедневно вкладывает душу в работу и всецело принадлежит футболу. Тренер, спасибо за ваш усердный труд! Ваши усилия заметны и ценны. Спасибо за ваш талант и мастерство, понимание и поддержку, мотивацию и стимул, доброту и требовательность.

Естественно, мы не прощаемся — бывших чертановцев не бывает!» - говорится в сообщении команды в Instagram.

Первушин возглавил «Чертаново» в 2020 году. На этом посту он сменил Игоря Осинькина. Ранее он также возглавлял «Чертаново-2».