«Торпедо» и «Текстильщик» сыграли вничью, «Факел» обыграл «Оренбург»
«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» (0:0) в матче четвертого тура Олимп-ФНЛ.
КАМАЗ дома уступил «СКА-Хабаровск» (1:2). «Факел» на выезде победил «Оренбург» (2:0). «Акрон» и «Балтика» разошлись миром (0:0).
ФНЛ
4-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:0
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Шумских, Евдокимов, Самсонов, Темников, Померко, Енин (Каплиенко, 60), Нетфуллин (Полубояринов, 82), Адаев (Лебеденко, 60), Султонов (Гонгадзе, 72), Калмыков (Рязанцев, 82).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин (Хрипков, 46), Обивалин, Косицин, Стеклов (Мнацаканян, 76), Горюшкин, Шведюк, Пруцев (Мосейчук, 54), Машуков, Рудаков, Бачинский (Гогричиани, 46).
Предупреждения: Стеклов, 41. Шведюк, 43. Померко, 58. Темников, 77.
Судья: Шафеев (Волгоград).
31 июля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок»
КАМАЗ (Набережные Челны) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:2 (0:1)
Голы: Мануйлов, 28 (0:1). Булия, 81 (0:2). Гаглоев, 87 — с пенальти (1:2).
КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Тесленко, Куликов, Евсеев (Воронин, 71), Магомадов, Абазов (Аюкин, 83), Бевеев (Янушковский, 75), Замалиев, Гаглоев, Кириллов (Свежов, 83), Османов (Казимир, 75).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Литвин, Эммерсон, Фомин, Смирнов (Никифоров, 59), Мануйлов (Носов, 49), Квеквескири, Мартусевич, Кольцов (Батютин, 69), Магомедов (Галимов, 60), Караев (Булия, 68).
Предупреждения: Абазов, 9. Тесленко, 14. Квеквескири, 60. Караев, 61. Фомин, 65. Воронин, 74. Гаглоев, 74. Куликов, 78.
Удаление: Магомадов, 90+7.
Судья: Кошко (Белореченск).
31 июля. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
«Оренбург» — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:1)
Голы: Брызгалов, 45+1 (0:1). Черов, 79 (0:2).
«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов (Козлов, 7), Стаматов (Эктов, 46), Малых, Гойкович, Ойеволе, Титков (Шаболин, 55), Капленко, Миронов (Бреев, 46), Фамейе, Диалло (Бидловский, 86).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Брызгалов, Смирнов, Черов, Дашаев, Магаль, Дмитриев (Разборов, 88), Мендель, Акбашев (Шаваев, 85), Максимов (Кулишев, 75), Аппаев (Грузнов, 85).
Предупреждения: Шаболин, 57. Смирнов, 80. Капленко, 82. Фамейе, 90+1. Бидловский, 90+1. Грузнов, 90+1.
Удаление: Эктов, 90+5 (неспорт. повед.).
Судья: Фролов (Москва).
31 июля. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград) — 0:0
«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Зуев, Чистяков (Потапов, 83), Савичев, Песегов, Чудин (Босов, 83), Палиенко (Килин, 70), Бабаев (Делькин, 61), Майрович (Гираев, 61), Базелюк.
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович, Попов (Денисов, 82), Кашчелан, Кленкин, Альшин, Казаев, Джамилов (Гелоян, 82), Шамкин (Маркович, 68).
Предупреждения: Альшин, 27. Рогач, 42. Делькин, 90.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
31 июля. Самара. Стадион «Металлург».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю