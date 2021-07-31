На матч против «Кубани» в ФНЛ приехали 30 болельщиков «Спартака»

В Краснодаре проходит матч 4-го тура Олимп-Футбольной национальной лиги «Кубань» — «Спартак-2».

Из-за ограничений, связанных с пандемией, которые действуют на территории Краснодарского края, на стадион может быть допущено не более 500 человек.

В это количество входят 300 зрителей, из которых 10 процентов составляет гостевая квота.

Таким образом, на матче присутствуют 30 фанатов «Спартака».