На матч против «Кубани» в ФНЛ приехали 30 болельщиков «Спартака»
19:16
В Краснодаре проходит матч 4-го тура Олимп-Футбольной национальной лиги «Кубань» — «Спартак-2».
Из-за ограничений, связанных с пандемией, которые действуют на территории Краснодарского края, на стадион может быть допущено не более 500 человек.
В это количество входят 300 зрителей, из которых 10 процентов составляет гостевая квота.
Таким образом, на матче присутствуют 30 фанатов «Спартака».
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