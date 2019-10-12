«Торпедо» рассматривает возможность проведения матчей в Химках

«Торпедо» рассматривает разные варианты проведения домашних матчей Олимп-ФНЛ в весенней части сезона. Автозаводцы проводят игры на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, но в конце года арена закроется на реконструкцию.

— У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция, — цитирует ТАСС президента «Торпедо» Елену Еленцеву. — Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке «Лужников», но все может измениться. Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на «Открытие-Арене», наверное, для нас будет сложновато. На стадионах «Динамо» и «Локомотива» мы точно играть не будем, возможно, Химки.

«Торпедо» после 17 туров занимает первое место в таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 43 очка.