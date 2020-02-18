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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Торпедо» подтвердило переход Филиппова

12:04
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Как ранее сообщал «СЭ», вратарь Михаил Филиппов стал игроком «Торпедо». Об этом сообщает аккаунт клуба в Instagram. Ранее футболист выступал за «Ротор».

Также сообщается, что «Торпедо» расторгло контракт с голкипером Дмитрием Цицилиным. 27-летний Филиппов в текущем сезоне провел 19 матчей за «Ротор» во всех турнирах.

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