«Торпедо» подтвердило переход Филиппова

Как ранее сообщал «СЭ», вратарь Михаил Филиппов стал игроком «Торпедо». Об этом сообщает аккаунт клуба в Instagram. Ранее футболист выступал за «Ротор».

Также сообщается, что «Торпедо» расторгло контракт с голкипером Дмитрием Цицилиным. 27-летний Филиппов в текущем сезоне провел 19 матчей за «Ротор» во всех турнирах.