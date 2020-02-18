«Торпедо» подтвердило переход Филиппова
12:04
Как ранее сообщал «СЭ», вратарь Михаил Филиппов стал игроком «Торпедо». Об этом сообщает аккаунт клуба в Instagram. Ранее футболист выступал за «Ротор».
ФК «Торпедо Москва» и вратарь Дмитрий Цицилин расторгли действующий контракт по соглашению сторон. Благодарим Дмитрия за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере! ? ? ? Михаил Филиппов @filippov47 — вратарь «Торпедо»! Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона.
Также сообщается, что «Торпедо» расторгло контракт с голкипером Дмитрием Цицилиным. 27-летний Филиппов в текущем сезоне провел 19 матчей за «Ротор» во всех турнирах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...