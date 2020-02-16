«Торпедо» выиграло борьбу у «Ротора» за вратаря Филиппова

В ближайшее время «Торпедо» подпишет контракты с двумя игроками. Речь идет о 26-летнем голкипере Михаиле Филиппове. Зимой он покинул «Енисей» и рассматривал два предложения — от автозаводцев и «Ротора». В итоге вратарь выбрал московский клуб.

?Кроме того, состав команды Сергея Игнашевича пополнит 27-летний защитник Валерий Кичин, который находился в «Торпедо» на просмотре. Ранее он защищал цвета «Уфы», «Анжи», «Енисея» и минского «Динамо».