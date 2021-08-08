Гол Лебеденко принес «Торпедо» победу над командой «Олимп-Долгопрудный»
«Торпедо» победило команду «Олимп-Долгопрудный» в матче 5-го тура Олимп ФНЛ. Московский клуб выиграл со счетом 1:0.
Автором победного мяча стал опытный полузащитник Игорь Лебеденко.
ФНЛ
5-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:0 (0:0)
Гол: Лебеденко, 63.
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Померко, Енин (Рязанцев, 46), Кравчук, Полубояринов (Лебеденко, 46), Султонов (Нетфуллин, 69), Калмыков (Гонгадзе, 78).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Абаев, Гудков, Большаков, Иполе, Герчиков, Бахтияров (Балахонцев, 67), Лоуренс (Окоро, 71), Сафронов (Великородный, 40), Коротаев (Погорелов, 66), Щербак, Тарасенко (Масимов, 46).
Предупреждения: Гудков, 28. Шумских, 40. Коротаев, 45+1. Лоуренс, 53. Ботнарь, 88.
Судья: Жабченко (Краснодар).
8 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Балтика» (Калининград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:0
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Карпович, Остоич, Макарчук (Маркович, 86), Попов (Гелоян, 65), Кузьмин, Альшин, Казаев, Кленкин (Шамкин, 70), Джамилов (Муртазаев, 65).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Калугин, Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев, Галиулин, Дворецков (Емельянов, 58), Юшин (Баранов, 58), Москвичев (Р.Денисов, 72), Уридия (Родионов, 90+4).
Предупреждения: Гелоян, 75. Карпович, 85.
Удаление: Гелоян, 90+2.
Судья: Фролов (Москва).
8 августа. Калининград. Стадион «Калининград».
«Алания» (Владикавказ) — «Кубань» (Краснодар) — 3:2 (0:1)
Голы: Абдоков, 6 (0:1). Сидоров, 52 (0:2). Шавлохов, 54 (1:2). Машуков, 88 (2:2). Гурциев, 90 (3:2).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов, Кочиев, Засеев (Эльдарушев, 57), Сосранов, Хабалов, Цараев (Гурциев, 75), Магомедов, Хосонов (А.Подбельцев, 56), Гиоргобиани (Машуков, 77), Хубулов (Дав.Кобесов, 58).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Поликутин, Кармаев, Таказов, Сидоров, Безденежных, Шалаев, Дышеков (Р.Гиголаев, 89), Абдоков, Климов (Лобкарев, 55).
Предупреждения: Хосонов, 31. Цараев, 38. Безденежных, 49. Дышеков, 50. Кармаев, 63. Кочиев, 80. Абдоков, 86. Р.Гиголаев, 90+4.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
8 августа. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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