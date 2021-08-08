Тренера «Алании» Гогниева ждет новая длительная дисквалификация?

В перерыве матча 4-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-1 между владикавказской «Аланией» и краснодарской «Кубанью» (3:2) арбитр Дмитрий Стрельцов удалил главного тренера хозяев поля Спартака Гогниева.

— Спартак Артурович подошел к нему и сказал, что центральный защитник совершил четыре или пять фолов, за которые можно было дать желтую карточку, — рассказал тренер «Алании» Георгий Джиоев на послематчевой пресс-конференции. — Ни нецензурно, никак... Просто подошел и спросил главного арбитра. Он ему сразу дал красную карточку. Ничего не было — ни агрессии, ничего. Просто по игре задал пару вопросов.

В зависимости от того, как Стрельцов опишет случившееся в своем рапорте, Гогниева может ждать длительная дисквалификация. Дело в том, что в марте этого года КДК РФС уже отстранял главного тренера «Алании» на восемь матчей «за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча «Алания» — «Томь» (2:3), за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника». Кроме того, тогда его еще оштрафовали на 300 тысяч рублей.