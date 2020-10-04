«Торпедо» Игнашевича обыграло «Томь» Кержакова, гол забил 37-летний Лебеденко

«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар-2» в 13-м туре Олимп-ФНЛ — 3:2. Нижегородцы вышли на четвертое место в турнирной таблице.

В другой игре «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича победило «Томь», которую возглавляет Александр Кержаков. Единственный мяч провел 37-летний Игорь Лебеденко, который младше Кержакова всего на полгода.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Нижний Новгород» — 2:3 (2:0)

Голы: Сабуа, 29 (1:0). Мацукатов, 45+1 — с пенальти (2:0). Попов, 60 (2:1). Сапета, 78 — с пенальти (2:2). Ставпец, 80 (2:3).

«Краснодар-2»: Ещенко, Исаенко, Пелих, Литвинов, Стежко, Григорян (Петерсон, 63. Иванов, 71), Мацукатов, Байрамян (Котов, 26. Симонов, 46), Якимов, Апеков (Бенедык, 73), Сабуа.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Темников (Ставпец, 64), Гоцук, Маляров, Шумских, Шарипов (Гащенков, 86), Сапета, Султонов (Федчук, 55), Горбунов (Комолов, 81), Попов, Сулейманов (Осинов, 90+2).

Предупреждения: Мацукатов, 19. Ещенко, 45. Петерсон, 66. Стежко, 77. Осинов, 90+4.

Судья: Чебан (Москва).

4 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.

«Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Брянск) — 0:0

«Факел»: Саутин, Почивалин, Брызгалов, Дашаев, Петрусев (Мазуров, 64), Мастерной, Никитин (Разборов, 85), Акбашев, Земсков, Дроздов (Замалиев, 71), Григорьев.

«Динамо»: Кузнецов, Крючков, Луппа, Васильев, Дрогунов (Пазин, 90+4), Першин (Пикатов, 66), Каретник, Валикаев, Мараев (Сорокин, 90+3), Агуреев (Баранов, 62), Укомский.

Предупреждения: Васильев, 18. Мастерной, 27. Агуреев, 28. Замалиев, 90.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

4 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Торпедо» (Москва) — «Томь» (Томск) — 1:0 (0:0)

Гол: Лебеденко, 76.

«Торпедо»: Конюхов, Лях, Самсонов, Дворецков, Берковский (Прошкин, 57), Рязанцев (Шустиков, 87), Елисеев, Гордюшенко (Кертанов, 58), Нетфуллин, Калмыков (Прошляков, 70), Лебеденко (Орехов, 90+1).

«Томь»: Арапов, Денисов (Лапшов, 86), Иванов, Бугриев, Калачев, Казанков, Шалаев (Сакович, 75), Киреенко (Синяк, 66), Поярков (Талалай, 71), Каменщиков, Давыдов (Андреев, 46).

Предупреждения: Нетфуллин, 7. Поярков, 16. Казанков, 20. Денисов, 54.

Судья: Волошин (Смоленск).

4 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».