«Томь» расторгла контракт с Тлуповым

Форвард «Томи» Ислам Тлупов покинул клуб, сообщает Twitter томичей.

Соглашение с 26-летним россиянином расторгнуто по соглашению сторон.

Тлупов выступал за «Томь» с лета 2018 года. За томичей форвард провел 65 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.