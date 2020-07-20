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«Томь» расторгла контракт с Тлуповым

09:31
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Форвард «Томи» Ислам Тлупов покинул клуб, сообщает Twitter томичей.

Соглашение с 26-летним россиянином расторгнуто по соглашению сторон.

Тлупов выступал за «Томь» с лета 2018 года. За томичей форвард провел 65 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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