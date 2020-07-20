«Томь» расторгла контракт с Тлуповым
09:31
Форвард «Томи» Ислам Тлупов покинул клуб, сообщает Twitter томичей.
Соглашение с 26-летним россиянином расторгнуто по соглашению сторон.
Тлупов выступал за «Томь» с лета 2018 года. За томичей форвард провел 65 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Исламом Тлуповым.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 20, 2020
Ислам пришел в нашу команду летом 2018 года. Всего провел за «Томь» 65 матчей, забил 6 голов, отдал 7 голевых передач.
Удачи, Ислам??? pic.twitter.com/2rPRvmeOBx
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