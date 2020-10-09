«Томь» одержала вторую победу в чемпионате благодаря дублю Давыдова
«Томь» в матче 14-го тура Олимп ФНЛ на своем поле переиграла «Акрон» (2:1). Дублем в составе хозяев отметился бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов, ответивший на гол Артема Делькина с пенальти. После этой победы «Томь» с девятью очками занимает 19-е место, «Акрон», имея 14 очков, — 17-й.
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Томь» (Томск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:1 (0:1)
Голы: Делькин, 43 — с пенальти (0:1). Давыдов, 48 (1:1). Давыдов, 90 (2:1).
«Томь» (Томск): Арапов, Калачев, Денисов, Бугриев, Зуев (Иванов, 46), Лапшов, Казанков (Сакович, 90+3), Баляйкин, Шалаев (Поярков, 56), Каменщиков (Андреев, 75), Давыдов.
«Акрон» (Тольятти): Гойло, Морозов, Елеев, Садыков, Жестоков, Газданов, Квеквескири (Потапов, 74), Пьянченко, Чудин, Делькин (Киреев, 84), Иванников.
Предупреждения: Квеквескири, 20. Калачев, 70. Жестоков, 72. Поярков, 73. Иванников, 75. Баляйкин, 80.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
9 октября. Томск. Стадион «Труд».
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