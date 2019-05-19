"Томь" обыграла "Спартак-2" и обеспечила себе участие в переходных матчах

"Томь" одержала победу над "Спартаком-2" (2:1) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. Хавбек красно-белых Кирилл Фольмер открыл счет на 39-й минуте встречи. В составе хозяев дублем отметился нападающий Александр Ставпец.

"Томь" с 63 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак-2" – 45 баллов и 13-я строчка.

Ближайший преследователь "Томи" – "Нижний Новгород" с 59 баллами после 37 туров.

Олимп – ФНЛ

37-й тур

"Томь" (Томск) – "Спартак-2" (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: Фольмер, 39 (0:1). Ставпец, 60 (1:1). Ставпец, 85 (2:1).

Нереализованный пенальти: Гасилин, 23 (вратарь)

"Томь" (Томск): Смирнов, Каккоев, Пенчиков, Бугаев, Шумских, Эдиев, Ставпец, Шалаев, М.В.Андреев (Тлупов, 57), Абдулавов (Сасин, 71), Гасилин (Гвинейский, 82).

"Спартак-2" (Москва): Шитов, Сазонов (Актисов, 90), Мамин, Петрунин, Маслов, Воропаев, Фольмер (Маркитесов, 63), Полубояринов, Бакалюк, Рудковский, Руденко (Бакаев, 46).

Предупреждения: Руденко, 28. Воропаев, 69. Каккоев, 71.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

19 мая. Томск. Стадион "Труд".

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